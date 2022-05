F1, qualifiche GP Barcellona: le parole dei primi tre classificati

F1, GP Barcellona, di Leclerc la pole position sul circuito di Montmelò, davanti a Verstappen e Sainz. I due ferraristi puntano alla doppietta.

C’è ancora tanta Ferrari tra le prime posizioni della griglia di partenza del GP di Montmelò a Barcellona, Spagna. Charles Leclerc ha conquistato la pole position davanti a Max Verstappen, con un ultimo giro da urlo, completato in 1:18.750. Il ferrarista è alla quarta pole position stagionale, e si conferma essere uno dei principali attori candidati al titolo:

“È stata una sessione difficile – ha detto il monegasco nelle interviste post qualifica – ho commesso un errore nel primo tentativo e poi avevo un solo giro, ma sono riuscito a fare tutto alla perfezione e sono davvero contento. Non dirò mai che ho fatto una cosa speciale ma sono contento, l’ho fatto bene senza pensare all’errore di prima. Le gomme? Abbiamo migliorato, ma ieri sulla media abbiamo faticato, siamo messi bene sulla soft”.

Poi, un commento sulla gara di domani: “Mi trovo in un’ottima posizione. Molto dipenderà dal degrado delle gomme: se non le gestiamo bene, non sarà facile. Spero, comunque, di raggiungere con Sainz una doppietta. Faremo di tutto per riuscirci”.

Charles Leclerc alla guida della sua monoposto in Spagna. Foto dall’account Twitter del ferrarista.

Si deve accontentare del secondo posto in griglia, invece, Max Verstappen. L’olandese rinnova il duello con Leclerc, ma accusa un problema di potenza, che gli ha impedito di fare un ultimo giro all’altezza di Leclerc: “Sicuramente ho provato a fare un tentativo alla fine, ma non riuscivo più a spingere, ho perso potenza. Partire dalla prima fila è un successo anche se avrei voluto fare quell’ultimo tentativo. Nelle ultime gare noi abbiamo gestito bene le gomme, ma domani farà caldo e sarà difficile superare. È difficile fare previsioni ora”.

Completa il podio l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz: “È stato un weekend difficile per il calore e il vento – esordisce il pilota – ma ho fatto un discreto giro che ci permetterà di lottare domani. Diciamo che è una buona posizione di partenza. Tutto è possibile e vediamo domani, noi faremo del nostro meglio”.