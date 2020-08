F1 Ordine d’Arrivo Gran Premio di Spagna 2020: Vince Hamilton su Verstappen

Lewis Hamilton domina e vince il Gran Premio di Spagna sul circuito del Montmelò davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Deludono ancora le Ferrari.

A Barcellona Lewis Hamilton conquista la 4° vittoria stagionale su 6 Gran Premi disputati dominando il Gran Premio di Spagna dall’inizio alla fine dopo essere scattato dalla pole position.

Dietro di lui c’è Max Verstappen che con la sua Red Bull riesce a precedere sul traguardo l’altra freccia d’argento di Valtteri Bottas.

Fonte: Twitter.com/F1



Lewis Hamilton conquista oggi la sua 88° vittoria in carriera in Formula 1 e ormai è vicinissimo al record di Michael Schumacher che ne ha solo 3 in più.

Ancora tanta delusione per il risultato delle due Ferrari con Sebastian Vettel che arriva 7° tentando l’azzardo dell’unica sosta ai box mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro subito in avvio di gara per un problema elettrico alla sua monoposto.

Davanti a Vettel arrivano le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez rientrato questo week end dopo la positività al coronavirus.

La prossima settimana la Formula 1 osserverà un week end di riposo per poi tornare l’ultima domenica d’agosto con il Gran Premio del Belgio a SPA e proseguire con le due tappe in Italia il 6 settembre con il GP di Monza ed il 13 con il Gran Premio del Mugello.

In classifica piloti Hamilton allunga portandosi a 107 punti con 40 di vantaggio su Verstappen che ne ha 77 e 44 su Bottas a quota 73.

Staccatissimo Charles Leclerc con soli 45 punti conquistati.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Spagna di F1 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 66 1:31:45.279 25

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 66 +24.177s 18

3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 66 +44.752s 16

4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 65 +1 lap 12

5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 65 +1 lap 10

6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 65 +1 lap 8

7 5 Sebastian Vettel FERRARI 65 +1 lap 6

8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 65 +1 lap 4

9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 65 +1 lap 2

10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 65 +1 lap 1

11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 65 +1 lap 0

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 65 +1 lap 0

13 31 Esteban Ocon RENAULT 65 +1 lap 0

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 65 +1 lap 0

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 65 +1 lap 0

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 64 +2 laps 0

19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 64 +2 laps 0

NC 16 Charles Leclerc FERRARI 38 DNF 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS