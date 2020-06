F1, McLaren vende azioni per un 30% per raccogliere fondi

Azionisti amanti dei motori, è arrivata la vostra occasione per acquistare un pezzo di una scuderia storica di Formula 1, infatti la McLaren ha appena messo in vendita le sue azioni.

La McLaren Racing purtroppo è stata, come molti team ed aziende in generale, duramente colpita dalla pandemia del Covid-19, la quale ha inferto una grossa botta all’azienda dal punto di vista finanziario. Per cercare dei fondi da investire nello sviluppo, la società ha deciso così di mettere in vendita le proprie azioni.

Azioni della McLaren: In Vendita

L’iniziativa prevede innanzitutto la vendita di alcune azioni che compongono il pacchetto in borsa della scuderia inglese. L’intero gruppo McLaren Racing ha infatti deciso di mettere a disposizione dei compratori una cifra pari al 30% totale della intera società.

Tale percentuale comprende, da un punto di vista pratico, delle azioni che comprendono non solo il settore di Formula 1 della squadra di Woking ma anche il suo settore in Indy Car. La somma così guadagnata sarà investita nello sviluppo delle monoposto dei prossimi anni.

L’obiettivo che è stato prestabilito dal team e confermato dai suoi vertici è, infatti, molto ambizioso e necessita di una importante liquidità, di cui al momento la McLaren non dispone. Questo obiettivo è raggiungere i top team, approfittando così dell’abbassamento del budget cap, che attualmente è tarato sui 145 milioni di dollari per quanto riguarda la stagione 2021 ma che andrà scendendo in maniera garduale fino ai 125 milioni nell’ immediato futuro.

Tale obiettivo però ha bisogno di un piano di sviluppo adeguato. Il team, di conseguenza, ritiene essenziale arrivare a spendere il massimo consentito per provare così a risalire ai vertici della categoria, come ai vecchi tempi di gloria. Appare, di conseguenza, questo l’unico modo per guadagnare quell’apporto monetario che il Coronavirus ha mandato a monte e a cui non è stato semplice rimediare nemmeno con i necessari licenziamenti del personale.

