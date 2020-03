F1 Max Verstappen inaugura la riapertura di Zandvoort

Il circuito di Zandvoort ha riaperto i battenti ed è tornato ufficialmente in F1 e Max Verstappen è stato il primo pilota a poterlo provare.

Max Verstappen all’uscita della pit lane a Zandvoort. Fonte: sito ufficiale Red Bull

Durante la pausa invernale ci eravamo occupati di raccogliere informazioni a riguardo di questo circuito in un articolo ed ora finalmente è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti.

L’onore di essere il primo pilota di F1 a guidare sull’asfalto del “nuovo” Zandvoort non poteva che appartenere a Max Verstappen, belga di nascita ma olandese a tutti gli effetti per crescita.

F1 Max Verstappen testa Zandvoort

In realtà, il primo pilota in generale a provare il circuito dell’Olanda è stato Tom Coronel, che ha potuto mettere in mostra le sue qualità durante la mattina.

Max Verstappen però è stato senza ombra di dubbio l’ospite d’onore di questo evento. L’olandese è sceso infatti in pista nel primo pomeriggio, in un’atmosfera carica di attesa. Il primo giro non è stato quel tempo sensazionale che speravamo di vedere tuttavia quello che conta è il significato dietro la sua discesa in pista e quello non è mancato: l’Olanda è di nuovo in Formula 1.

Il cosiddetto “giro leggendario” è stato aperto da Jan Lammers , che ha sventolato la bandiera dell’Olanda e dopo Verstappen è stato il turno di un altro pilota importante per il circuito, Arie Luyendyk , ovvero colui che da il nome all’ultima curva prima del traguardo.

Prime impressioni

Molti piloti provenienti da paesi che ospitano da tempo una tappa del Circus ci saranno abituati, ma per qualcuno che non lo è, trovarsi ad avere finalmente un Gran Premio di casa che sia suo, non della squadra, è davvero un’emozione fortissima.

“Essere il primo a guidare su questo circuito è stato davvero speciale! “– ha affermato Verstappen . Le prime impressioni sul circuito, tuttavia, non si sono fatte attendere.

“Questa pista è molto impegnativa – ha dichiarato il pilota Red Bull – ci sono un sacco di curve strette e le vie di fuga sono poche. Inoltre è richiesta molta velocità, è un circuito difficile ma mi piace! Mi darà un vantaggio avere effettuato per primo una ricognizione qui? Può essere, comunque mi è piacuto tantissimo essere qui, oggi.”

