F1, Lando Norris rinnova con la McLaren

Ufficializzato il contratto pluriennale stipulato dal pilota inglese con la scuderia di Woking.

Lando Norris (foto da: twitter.com/McLarenF1)

Nuova settimana di gara, nuova livrea e… nuovo contratto per uno dei piloti più talentuosi del Circus di Formula 1.

Alla vigilia del Gran Premio più “glamour” della stagione, quello in scena nel Principato di Monaco, la scuderia McLaren aveva già ufficializzato una importante novità per l’evento, ovvero il cambio di colorazione della vettura in stile retrò e riprendente lo sponsor “Gulf Oil“, ma oggi è arrivata la seconda bomba che accende la vigilia della gara.

Il 21enne Lando Norris ha infatti firmato il rinnovo del contratto che lo legherà alla scuderia di Woking anche per le prossime stagioni, continuando il suo processo di crescita e affermazione al fianco della monoposto che lo ha reso famoso.

Lo stesso amministratore delegato, Zak Brown, si è detto estremamente soddisfatto di continuare a lavorare con Lando che, dal 2017, rappresenta un pilota fidelizzato e costruito dalla storica scuderia della McLaren.

Anche Norris ha commentato positivamente la trattativa andata in porto esprimendo la sua felicità per il proseguo del rapporto e che la sua ambizione, rispetto a 5 anni fa quando arrivò nella famiglia McLaren, non è cambiata e farà di tutto per vincere e diventare campione del mondo con la monoposto inglese.

Pilota giovane, ambizioso, ironico e di grande talento, Lando Norris ha tutto per dimostrare di poter arrivare ai vertici di questo sport e la McLaren sta provando in tutti i modi a ridurre il gap con le altre squadre e dare al suo pilota una vettura competitiva.

Il dualismo con Daniel Ricciardo sembra funzionare ed entrambi possono dare punti importanti alla scuderia sia nella stagione corrente che nel 2022.

Migliori Bookmakers AAMS