F1, GP d’Ungheria in forse: governo vieta raduni pubblici

Tra i tanti Gran Premi saltati, cancellati o in forse in questo 2020 dobbiamo, purtroppo, aggiumgere anche quello d’Ungheria. La data prevista era il 2 agosto ma il governo ha vietato i raduni pubblici fino al 15 dello stesso mese. E se si disputasse a porte chiuse? Sarebbe considerato lo stesso un raduno se ci fossero solo i protagonisti del Gran Premio? Scopriamolo insieme.

GP d’Ungheria in forse

Le novità provenienti da Budapest non sono esattamente positive. Il Gran Premio di Formula 1 che doveva disputarsi il 2 agosto 2020 è in pericolo. Il Coronavirus colpisce ancora. Il governo ungherese, infatti, ha deciso di allungare le rigide misure di lockdown fino al 15 agosto, vietando i raduni di gente. Questo potrebbe comportare l’annullamento o il rinvio della gara prevista solo qualche giorno prima della fine del nuovo lockdown.

La gara, però, potrebbe anche essere solo rinviata ad una nuova data o semplicemente disputarsi a porte chiuse. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, appare altamente improbabile, in quanto anche un evento aperto ai soli protagonisti andrebbe a sforare il limite di 500 persone previsto dal governo

Le dichiarazioni dell’organizzatore del GP

Zsolt Gyulay, l’organizzatore della gara, ha parlato della precarietà della situazione attuale in cui versa l’Hungaroring ed il suo Gran Premio.

“Siamo in costante contatto con Liberty– ha annunciato l’organizzatore- tuttavia dobbiamo ancora capire come muoverci. Innanzitutto, bisogna capire cosa fare una volta che le misure di sicurezza verranno allentate. Dopodichè bisogna prendere velocemente una decisione.

Una delle ipotesi è sicuramente correre a porte chiuse. Se farlo nella data prevista o in un’altra, è da definire. Prima, infatti, bisogna vedere come reagisce l’Austria e come organizza la gara. Un’altra ipotesi è -ovviamente-il rinvio. Tuttavia non c’è ancora nessuna nuova data nell’attuale discussione. Dovremo aspettare e vedere cosa succede e come procede la situazione”

