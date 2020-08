F1,GP Spagna sospeso fra frustrazione e gioia per Mercedes

Mercedes ha fatto un’altra gara ottima in questo GP di Spagna, portando a casa un altro doppio podio, eppure le sensazioni dei suoi piloti oscillano fra frustrazione e gioia. Lewis Hamilton, infatti, ha vinto agilmente la gara mentre Bottas, partito secondo, è arrivato terzo, dietro Verstappen. é facile immaginare le sensazioni che hanno pervaso i piloti.

I due piloti Mercedes festeggiano insieme sul podio del GP di Spagna. Fonte: Twitter

GP Spagna fra frustrazione e gioia: la gioia di Hamilton

Lewis Hamilton ha vinto ancora, in maniera eclatante. “é stato assolutamente incredibile, lì fuori. Ero meravigliato e confuso, non ho saputo fino all’ultimo giro che fosse l’ultimo. é stato speciale ed è stato anche una grande sorpresa per me, soprattutto dopo tutti i nostri recenti problemi con le gomme. Abbiamo messo insieme tutti gli insegnamenti degli altri Gran Premi, ecco cosa ci ha permesso di fare bene oggi. Sono così grato al mio team per il loro lavoro eccellente”- ha dichiarato il pilota inglese, soddisfatto.

La frustrazione di Bottas

La delusione inonda gli occhi di Bottas. Fonte: Mercedes , profilo twitter ufficiale

Ben diversa è invece la disposizione d’animo del “Boscaiolo”. Valtteri Bottas, infatti, è partito secondo ma è arrivato terzo. é stata colpa di una partenza debole del finlandese, che però ha recuperato bene.

“Certamente il risultato di oggi è stato davvero deludente. Non sono qui per finire terzo. La partenza è stata il punto chiave della gara- non era semplicemente abbastanza buona, e quindi ho perso un bel po’ di posizioni. Dovremo rivedere tutto per capire cosa c’è che non è andato, anche se si tratta del fatto che i ragazzi dietro di me erano veloci e mi hanno superato. Questa pista, inoltre, rende molto difficili i soprassi, quindi o fai una buona partenza o la gara diventa insidiosa. Il secondo stinr, comunque, è stato ottimo. Sono stato, infatti, sempre dietro di Max e lo stavo raggiungendo”- sono state le parole del secondo pilota Mercedes.

