F1 GP Spagna 2022, Risultati Qualifiche: super pole di Leclerc

Il poleman del Montmelò è Charles Leclerc. Il ferrarista, dopo aver commesso un errore nel primo tentativo di Q3, girandosi alla chicane 14-15, fa un capolavoro nel secondo time-attack, unico a scendere sotto l’1:19 con un formidabile 1:18.750, che gli vale la pole #13 in carriera, la quarta su sei quest’anno.

Alle sue spalle, staccato di 323 millesimi, c’è Max Verstappen, che ha patito un calo di potenza sulla sua RB18 nell’ultimo tentativo, dopo aver realizzato un crono nel primo time-attack della Q3 che pareva pressoché inattaccabile. In seconda fila si accomoderanno Carlos Sainz con la seconda Ferrari (+0.416), apparso visibilmente deluso, e il sempre più convincente George Russell (+0.643), su una Mercedes che mostra di aver fatto decisi passi in avanti.

Sul circuito del Montmelò Charles Leclerc ha ottenuto la 13.esima pole in carriera (foto da: twitter.com/F1)

Terza fila dello schieramento che vedrà partire affiancati Sergio Perez (+0.670) e Lewis Hamilton (+0.762), rispettivamente sulla seconda Red Bull e la seconda Mercedes, entrambi con non pochi motivi di insoddisfazione. Ottima quarta fila per l’Alfa Romeo con Valtteri Bottas (+0.858) e per la Haas con Kevin Magnussen (+0.932), con il team statunitense che porta entrambe le monoposto in Q3 per la prima volta da Brasile 2019. Mick Schumacher, infatti, scatterà 10° (+1.618), in quinta fila con la McLaren di Daniel Ricciardo (+1.547).

Delusione per Lando Norris (11°), che si è visto cancellare il giro buono in Q2 (che gli sarebbe valso la Q3) per una violazione di centimetri dei limiti della pista in uscita da curva 12; con lui in sesta fila Esteban Ocon (Alpine). Scorrendo la griglia, in settima fila ci saranno le due AlphaTauri di Yuki Tsunoda e di Pierre Gasly, mentre in ottava Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin), con la nuova veste della AMR22, di chiarissima ispirazione Red Bull, che non sembra per ora aver sortito effetti positivi.

Enorme delusione per Fernando Alonso, domani appena 17° con la sua Alpine; con lui in nona fila Lance Stroll (Aston Martin). Completano lo schieramento in decima fila le due Williams di Alexander Albon e Nicholas Latifi.

