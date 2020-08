F1 GP Spagna 2020, Gara Verstappen: “Contento per il 2° posto, ma voglio lottare per la vittoria”

Il pilota olandese della Red Bull si dice soddisfatto dal 2° posto colto al Montmelò, ma d’altra parte sottolinea a chiare lettere che punta a vincere

Quinto podio consecutivo per Max Verstappen che, dopo il ritiro nel Gran Premio d’Austria, non ha mai fatto peggio del 3° posto. Al Montmelò di Barcellona l’olandese ha portato a casa un ottimo 2° posto, inserito a sandwich tra le due Mercedes di Lewis Hamilton, dominatore della gara, e Valtteri Bottas.

Stavolta Verstappen poco ha potuto per contrastare il leader del Mondiale, che allunga su di lui portandosi a +37 (132 a 95); ma, grazie ad un’ottima partenza, ha quantomeno potuto mettersi dietro la W11 #77. Queste le considerazioni del post gara del pilota della Red Bull.

Max Verstappen solleva il trofeo del 2° classificato del Gran Premio di Spagna 2020 (foto da: twitter.com/redbullracing)

“È un gran risultato per noi l’esserci inseriti tra le Mercedes, soprattutto in considerazione del fatto che loro, questo weekend, si sono mostrati molto forti. Sono molto contento” – ha spiegato Verstappen – “Nel complesso, direi che è stato un altro weekend positivo, nel quale abbiamo portato a casa un buon numero di punti“.

“Per la mia gara era importante superare subito Bottas; sono partito bene e fortunatamente ci sono riuscito” – continua – “Ho fatto di tutto nel primo stint per cercare di restare vicino a Lewis, ma lui quest’oggi era un po’ troppo veloce. Da quel momento ci siamo concentrati sulla nostra gara e la macchina mi ha dato buone sensazioni. Verso la fine, il pit-stop di Bottas mi creava qualche preoccupazione; ma avevo le gomme in buono stato e lui non riusciva a rimontarmi“.

“Questo secondo posto è un buon risultato, ma non sono qui per questo; io voglio vincere e, quando non ci riesci, non puoi essere completamente soddisfatto. Al momento ci troviamo tra le due Mercedes in classifica e io vorrei mettere più in difficoltà Lewis. La realtà, però, è che loro hanno ancora la monoposto più veloce“, conclude Max.

