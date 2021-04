F1 GP Portogallo 2021, Risultati PL2: Di nuovo Hamilton-Verstappen. Sorpresa Alpine.

L’inglese della Mercedes detta il passo nelle seconde libere, ma la Red Bull si dimostra in forma. Buono il quarto tempo di Sainz che precede le due Alpine, sorprese di giornata.

Era sembrato un po’ nascosto, nelle prove libere di questa mattina, il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton, autore di una prestazione valida per il piazzamento al quinto posto della prima sessione del Gran Premio di Portimao in Portogallo, invece, nelle seconde libere, l’inglese ha mostrato nuovamente gli artigli.

Il numero 44, leader del mondiale, si è dimostrato il più veloce nella seconda sessione grazie ad un tempo di 1’19″837 che ha messo in chiaro il vero potenziale della vettura del marchio tedesco in questa pista.

Il tempo è stato fatto segnare con la mescola più morbida, la gomma rossa, ed è proprio questo particolare dettaglio che può far sperare il primo vero “contender” per il titolo piloti: Max Verstappen.

L’olandese ha piazzato la sua RB16B al secondo posto in questa sessione, pagando poco più di un decimo rispetto alla prestazione di Hamilton, ma ha mostrato un passo molto competitivo in gomma media con giri anche più veloci rispetto ai due Mercedes.

Chiude il podio di giornata l’altra Mercedes di Valterri Bottas, parso meno in forma rispetto alle prime libere e più attardato in termini di prestazioni rispetto al duo di testa.

Dal finlandese in poi la classifica è di enorme equilibrio con le Ferrari e le Alpine autrici di una buona prova soprattutto grazie ai due spagnoli Carlos Sainz e Fernando Alonso.

Il numero 55 della Ferrari si è piazzato quarto in gomma rossa, ma ha sorpreso tutti per la costanza e per l’enorme potenziale che può ancora esprimere in questa pista, anche rispetto al compagno Leclerc.

Il monegasco (settimo) è stato infatti meno convincente in tutti i settori rispetto al nuovo compagno di scuderia e anche la breve simulazione di passo gara ha dato ragione a Sainz, rimandando i giudizi sul veloce numero 16 della Rossa.

La vera sorpresa di giornata, però, è l’Alpine che piazza i propri piloti in quinta e sesta posizione. Alonso aveva già espresso grande fiducia sul lavoro portato avanti dalla scuderia francese e oggi ha dimostrato un passo davvero competitivo anche nel giro di qualifica. Esteban Ocon ha viaggiato in tempi analoghi al compagno, confermando l’ottima sessione delle due A521.

Chiudono la top 10 Ricciardo, Stroll e Perez.

Anche oggi, come successo nel gran premio precedente, la McLaren ha giocato a nascondersi ed entrambi i piloti hanno dato davvero poche indicazioni riguardo l’effettivo passo della MCL35M sia con il già citato Ricciardo che con Lando Norris (dodicesimo).

Alpha Tauri non bissa la buona sessione mattutina e si ritrova a dover lottare al centro del gruppo, mentre la Aston Martin di Sebastian Vettel è ancora impantanata in problemi di velocità e di confidenza tra macchina e pilota.

Non entusiasmanti le prove di Williams e Alfa Romeo, ma a chiudere il gruppo sono sempre le Haas che, intervallate da Latifi, conquistano la diciottesima posizione con Mick Schumacher (alle prese anche con problemi al motore) e la ventesima piazza con Nikita Mazepin.

L’unico dato realmente indicativo della scuderia americana è stato l’aver provato il passo gara con le gomme hard (o bianche), non registrando, però, tempi altisonanti.

Risultati PL2 Gp Portimao 2021

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.837

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.143

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.344

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.360

5 Fernando ALONSO Alpine+0.383

6 Esteban OCON Alpine+0.398

7 Charles LECLERC Ferrari+0.523

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.581

9 Lance STROLL Aston Martin+0.590

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.679

11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.721

12 Lando NORRIS McLaren+0.920

13 George RUSSELL Williams+1.139

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.216

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.388

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.401

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.700

19 Nicholas LATIFI Williams+2.018

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.801

