F1 GP Miami 2022, Risultati Qualifiche: Prima fila Ferrari, Leclerc in pole

Il monegasco ha conquistato la pole a Miami, con Sainz in prima fila. Verstappen sbaglia e deve accontentarsi del 3° posto, davanti a Perez.

La prima pole position del GP di Miami è andata a Charles Leclerc (3° stagionale, 12° in carriera, 233° per la Scuderia). Il #16 si è piazzato davanti a tutti grazie ad un 1:28.796 nell’ultimo tentativo di Q3, sfruttando anche l’errore di Max Verstappen tra curva 5 e 6, che costringe il Campione del Mondo ad accontentarsi della 3° piazza (+0.195). Subito avanti all’olandese (+0.190) c’è Carlos Sainz, che rischia di gettare al vento la prima fila tutta rossa per un errore in curva 17.

Sono 12 le pole in carriera per Charles Leclerc (foto da: twitter.com/ScuderiaFerrari)

Seconda fila, invece, tutta Red Bull con Sergio Perez titolare del 4° crono (+0.240); applausi per Valtteri Bottas che, dopo un weekend complicato, si prende la terza fila (+0.679) e lo sfizio di precedere la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.829). Quarta fila per l’AlphaTauri di Pierre Gasly (+0.894) e per la McLaren di Lando Norris (+0.954), mentre in quinta troveremo la seconda AT03 di Yuki Tsunoda (+1.136) e l’Aston Martin di Lance Stroll (+1.880).

Qualifica deludente per Fernando Alonso (Alpine) e George Russell (Mercedes), entrambi eliminati in Q2 e domani in sesta fila; in settima Sebastian Vettel (Aston Martin) e Daniel Ricciardo (McLaren). Ottava fila dello schieramento tutta Haas, con Mick Schumacher davanti a Kevin Magnussen, oggi non brillante (out in Q1). In nona Guanyu Zhou (Alfa Romeo) ed Alexander Albon (Williams), mentre chiuderanno lo schieramento Nicholas Latifi (Williams) ed Esteban Ocon (Alpine), con il francese che non ha partecipato alle Qualifiche dopo l’incidente in PL3.