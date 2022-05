F1, GP Miami 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati

F1, GP Miami 2022, le dichiarazioni dei primi tre piloti al traguardo. Vince Verstappen: “È stata una gara fantastica e molto fisica”; secondo Leclerc: “Oggi abbiamo faticato troppo con le gomme”; terzo Sainz: “Podio comunque risultato positivo”.

Max Verstappen si piazza davanti a tutti: del campione del mondo la vittoria nel GP di Miami 2022 in F1. Sul circuito americano, il rampollo Red Bull ha superato entrambe le Ferrari, di Sainz e Leclerc, dopo una manciata di giri (appena otto), vincendo la seconda gara consecutiva e assottigliando sempre più il distacco da Charles, che ammonta ora a 19 punti. Nel post gara, Verstappen è apparso raggiante ai microfoni di Sky, nonostante abbia sottolineato il grande dispendio di energie richiesto dal tracciato:

“GP incredibile, molto fisico. Lo abbiamo tenuto emozionante fino alla fine. Io un combattente? Voglio tenermi sulle auto, ma la boxe mi piace. Gara difficile a livello fisico, ma sono contento di aver vinto qui a Miami. Domenica incredibile per noi”.

Max Verstappen ai microfoni della F1 dopo il GP di Miami. Foto dal profilo Twitter F1

Rammarico in casa Ferrari. La “Rossa” era partita con ambizioni di vittoria alla vigilia, visto che aveva conquistato le prime due posizioni in griglia, ma alla fine, sebbene sia salita con entrambe le monoposto sul podio, la scuderia di Maranello si ritrova a dover applaudire i rivali Red Bull.

Qualcosa, oggi, non ha funzionato con le gomme medie che hanno faticato ad entrare in temperatura. Lo rimarca anche Charles Leclerc, secondo al traguardo, in zona interviste: “Abbiamo faticato parecchio con le gomme medie, specialmente nel primo stint. Sono stato rimontato e questo ci ha reso la gara più difficile. Con le hard invece siamo stati molto competitivi. Alla fine pensavo di poter superare Max, ma oggi avevano un vantaggio nel passo. Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo, sarà importante da qui a fine anno. Speriamo di poter crescere dalla prossima gara in avanti”.

Pungolato sull’antagonismo con Verstappen in pista, Leclerc ha risposto: “Io e Max diamo spettacolo? Spero anche io di vedere altre lotte. Oggi è stato divertente. Bellissimo avere così tante persone sugli spalti e così tanti tifosi Ferrari”.

Guarda il bicchiere mezzo pieno Carlos Sainz. La sua monoposto è riuscita a tenere a bada gli assalti di Checo Perez, nonostante quest’ultimo utilizzasse una mescola più veloce: “Con Checo è stata una gran bella battaglia visto che aveva le medie. Tenerlo dietro è stato difficile, ma abbiamo conservato il podio, che è un buon risultato. Non è stato semplice. Fisicamente? Sono stato meglio diciamo. Dopo venerdì avevo ancora male al collo prima della gara, ho dovuto gestirlo. E’ stata una gara dura per il caldo, per le gomme. La macchina scivolava tanto. Alla fine abbiamo centrato il risultato che meritavamo, un discreto terzo posto. Possiamo crescere da qui. Voglio di più, ma non è male”.