F1, GP Gran Bretagna 2022 i risultati delle PL3: Red Bull davanti a tutti

F1, i risultati delle PL3 del GP di Gran Bretagna 2022: Red Bull dominante con Verstappen (1:27.901) e Perez (1:28.311). Prova a tenere il passo Leclerc, terzo (1:28.348). Bene le Mercedes.

Terza sessione di prove libere per ciò che riguarda il GP di Gran Bretagna 2022 di F1: partita alle 13:00 sul circuito di Silverstone, la prova vede le Red Bull di Verstappen e Perez dominare la scena. L’olandese, in particolare, risulta essere l’unico pilota capace di scendere sotto il muro del minuto e 28 secondi, con una prestazione che non ha mai visto in discussione la sua leadership.

Il messicano, seconda guida del team di Milton Keynes, si piazza a quattro decimi dal compagno di squadra, girando con un 1:28.311 incoraggiante in vista delle qualifiche.

Sessione in chiaroscuro per la Ferrari, che sconta un certo ritardo dalla diretta concorrente in classifica. Dopo aver inizialmente migliorato i tempi fatti registrare dalle McLaren di Ricciardo e Norris, la “Rossa” subisce il dominio Red Bull, e il ritorno delle Mercedes, senza riuscire a replicare efficacemente.

Così, mentre Leclerc prova a difendersi, risultandi essere terzo al termine della prova, con un crono di 1:28.348, Carlos Sainz finisce in sesta posizione, a quasi otto decimi dalla vetta.

La classifica delle PL3 del GP di Gran Bretagna. Dall’account Twitter della F1

Dicevamo delle Mercedes. La scuderia campione del mondo in carica continua a dare incoraggianti segnali di ripresa. Russell ed Hamilton, distanziati da appena 65 millesimi, si prendono la quarta e quinta piazza, e proveranno ora ad inserirsi nella lotta per la pole (Red Bull resta favorita), un obiettivo che, quest’anno, non è ancora stato centrato.

Soddisfatta a metà la McLaren, che se porta Norris in settima posizione, a un secondo e due decimi dal miglior tempo, vede Ricciardo confinato nelle retrovie, terzultimo, davanti alla Williams di Latifi e alla Haas di Magnussen.

Più “omogenea” la prestazione delle Alpine, con Alonso ed Ocon rispettivamente decimo e undicesimo, mentre continua a guidare molto bene Valtteri Bottas, ottavo sulla sua Alfa (benino anche Zhou, tredicesimo tempo finale), e Schumacher Jr porta la sua Haas in top ten.

F1, classifica delle PL3 del GP di Gran Bretagna

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.901 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.410 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.447 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.525 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.587 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.788 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.201 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.284 4

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.609 7

10 Fernando ALONSO Alpine+1.619 3

11 Esteban OCON Alpine+1.651 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.692 7

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.851 3

14 Alexander ALBON Williams+1.879 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.984 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.991 7

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.138 3

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.392 6

19 Nicholas LATIFI Williams+2.588 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.622