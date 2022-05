F1 Gp di Monaco 2022. Si conclude con una doppietta Ferrari la prima giornata del weekend monegasco. Il padrone di casa Leclerc davanti a Sainz con due decimi. Appena dietro la coppia delle due Red Bull, con Perez davanti a Verstappen. La prima Mercedes è quella di Russel, sesto.

Una dimostrazione di velocità del cavallino che dovrà però essere supportata dall’affidabilità. Quest’ultima ha lasciato un po’ a desiderare nello scorso Gp di Barcellona, quando Leclerc ha dovuto abbandonare una gara che stava comandando dall’inizio a causa di un cedimento del motore. Così Verstappen è riuscito a vincere la gara, anche grazie al gioco di squadra in cui Perez ha lasciato spazio al compagno olandese.

Ora sembra che si stia ripetendo il copione di una settimana fa, con le Ferrari velocissime nelle prove, ma che sono ancora da testare riguardo la solidità del motore. Verstappen e Perez hanno battagliato a lungo contro le rosse, per ora sono dietro.

Leclerc è parso molto soddisfatto del rendimento della vettura. Questa pista, poi, la conosce molto bene. Il pilota di casa è favorito su questo tracciato, contento di aver trovato numerosi tifosi. Ecco le sue parole al riguardo, in cui sottolinea il bisogno di lavorare sulla messa a punto:

“È stato bello vedere così tanto pubblico lungo la pista già oggi che è solo venerdì. Non fa altro che caricarmi in vista delle prossime due giornate e speriamo di poter regalare delle soddisfazioni a tutti questi tifosi.

Siamo riusciti a girare con continuità portando a termine un buon numero di giri ma occorre lavorare ancora un po’ sulla messa a punto. Nel complesso è stata una giornata positiva anche se come ogni venerdì dobbiamo lavorare per fare un ulteriore passo avanti prima delle qualifiche di domani”.