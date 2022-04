F1 GP dell’Emilia Romagna, FP1: “1-2 Ferrari sotto la pioggia, sorprende la Haas”

Rosse scatenate nella prima sessione di libere. Terzo Verstappen, grandi difficoltà per Hamilton e Mercedes.

Foto: Twitter F1

Il primo dei “nostri” due appuntamenti stagionali parte come meglio non poteva per i colori rossi della Ferrari.

La prima sessione di prove libere non sarà indicativa al 100% viste le imminenti qualifiche e le condizioni di pioggia e pista bagnata che hanno caratterizzato il circuito di Imola, ma dimostra, ancora una volta, la grande duttilità di questa Ferrari e dei suoi motorizzati.

Le Rosse volano con le intermedie con Charles Leclerc primo a quasi un secondo e mezzo di vantaggio rispetto al terzo classificato (nonché Campione del Mondo in carica) Max Verstappen.

Tanti testa coda e tante difficoltà per i piloti in pista, Leclerc compreso, che hanno testato l’adattabilità alla pioggia delle vetture del 2022 che ancora non avevano messo in mostra massime prestazioni in condizioni da bagnato.

Carlos Sainz si prende la seconda posizione nonostante il cambio (in via precauzionale) del motore dopo il ritiro in Australia. Lo spagnolo è più lento di 8 decimi rispetto a Leclerc, ma il margine per migliorare c’è.

La Red Bull di Verstappen è l’unica a provare a reggere il passo, mentre dalla quarta posizione in poi sono almeno 3 i secondi di vantaggio che la Rossa ha ottenuto.

Sorprendono le Haas con un clamoroso quarto e quinto posto con Magnussen e Mick Schumacher che attestano il buon momento del motore targato Ferrari.

Bene anche Alonso e Vettel (settimo e ottavo tempo), mentre è notte fonda per la Mercedes.

George Russell conquista il decimo tempo, ma Lewis Hamilton è solo diciottesimo. Anche la McLaren non ha convinto in situazioni di pista bagnata ma, come detto, questi tempi non sono ancora ben precisi dato che, alle 17:00, si scenderà subito in pista per le qualifiche.

FP1, Gp Imola: la classifica

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.402 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.877 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.465 3

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.037 2

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.586 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.610 3

7 Fernando ALONSO Alpine+3.758 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.963 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.209 2

10 George RUSSELL Mercedes+4.860 3

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+5.213 5

12 Pierre GASLY AlphaTauri+5.702 2

13 Esteban OCON Alpine+6.018 2

14 Lando NORRIS McLaren+6.100 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+6.223 2

16 Lance STROLL Aston Martin+6.631 4

17 Lewis HAMILTON Mercedes+7.062 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+8.048 3

19 Alexander ALBON Williams+8.792 3

20 Nicholas LATIFI Williams+10.296 3