F1, GP del 70 Anniversario FP1: Bottas primo, seguito da Hamilton

Le FP1 del GP del 70 Anniversario – corse sempre nel circuito di Silverstone- sono appena terminate. La Mercedes riparte esattamente da dove ha interrotto, occupando la prima e la seconda posizione, con Valtteri Bottas davanti. Alle spalle della Freccia d’ Argento si classifica la Red Bull di Max Verstappen.

GP del 70 Anniversario, Risultati FP1

Le Mercedes hanno giurato vendetta dopo la sfortunata doppia foratura durante il Gran Premio di Silverstone e sembrano pronte per ottenerla. La prima sessione di prove libere, sembre sul circuito di Silverstone, infatti, sorride alla Freccia d’Argento. Sembra che la conferma del suo sedile anche per il prossimo anno abbia giovato a Valtteri Bottas. Il finlandese, infatti, ha concluso la sessione in testa, segnando un crono di 1. 26.166. A seguito si piazza Lewis Hamilton, più agguerrito che mai. La stessa determinazione è negli occhi del terzo classificato, uno spiritato Max Verstappen che ha concluso il miglior tempo di 1.26.893 al volante della sua RB16.

La maggiore sorpresa della sessione sembra essere, però, il quarto classificato. Si tratta una Racing Point, un team particolarmente chiacchierato in questo periodo (per chi se lo fosse perso, date un’occhiata al nostro articolo precedente) eppure anche il pilota cattura lo sguardo. Infatti, è Nico Hulkenberg che ha segnato questo ottimo tempo – 1.26.942- con la Mercedes Rosa. é notevole che abbia chiuso davanti a Lance Stroll, solo ottavo, nonostante la maggiore conoscenza dell’auto del canadese. In quinta posizione, poi, troviamo Charles Leclerc, con un crono di 1.27.062. Dietro di lui, c’è l’altra Red Bull di Alex Albon.

In settima posizione troviamo un’altra SF1000, quella di Sebastian Vettel davanti- come dicevamo pocanzi- a Stroll. La Ferrari sembra abbia iniziato il nuovo Gran Premio su una nota abbastanza positiva.

In nona piazza c’è un ottimo Daniil Kvyat con la sua Alpha Tauri, davanti ad Esteban Ocon su Renault.

Ecco i risultati con i tempi di queste FP1. Appuntamento alle 16.00, ora italiana, con le FP2.

