F1, GP d’Austria 2020,Vettel dopo le Libere: “Mercedes? Un altro pianeta”

Il GP d’Austria del 2020 non ha fatto un gradito regalo di compleanno a Sebastian Vettel. La Ferrari, infatti, si è resa autrice di prestazioni deludenti durante il primo giorno della nuova stagione, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno terminato le FP3 nelle retrovie.

Fonte: profilo ufficiale Ferrari, sponsor Hublot

A quanto pare Mattia Binotto aveva semplicemente messo le mani avanti, altro che strategia. La SF1000, infatti, ha dimostrato di aver fatto fatica a tenere il passo anche rispetto ad una Racing Point in forma smagliante, in linea con quanto dimostrato nei test pre-stagionali a Jerez a inizio anno. Sentiamo le impressioni di Sebastian Vettel.

GP d’Austria, Vettel : “La Mercedes è di una altro pianeta”

Mentre la Ferrari fatica ancora a trovare il passo gara ed il feeling giusto con la sua SF1000, la Mercedes si è dimostrata forte e sicura con la W11, che lo stesso Hamilton definisce migliorata ulteriormente rispetto alla W10 del 2019.

Sebastian Vettel, infatti, nelle sue dichiarazioni odierne è stato chiaro nel definire la Mercedes non solo nettamente superiore alle altre ma addirittura “di un altro pianeta”. Ecco le sue parole:

“La Mercedes è di un altro pianeta – ammette Vettel a denti stretti – mentre la Red Bull al momento non l’abbiamo ancora inquadrata. Non penso infatti che abbiano mostrato tutto il potenziale a disposizione. La Racing Point? Una sorpresa, soprattutto sul passo gara , non si tratta solo del giro singolo. Noi veniamo dopo e ancora a seguire ci sono la McLaren e la Renaul., Sarà interessante vedere in qualifica dove ci piazzeremo”.

Le dichiarazioni di Leclerc

Al pessimismo del compagno di squadra Charles Leclerc risponde con combattività, affermando che la Ferrari lotterà “con il coltello fra i denti”.

“Ero felice di tornare in macchina, è stato bello ma tutto sommato non è che sia stata una gran giornata per noi. D’altra parte le macchine sono tutte molto vicine. Una cosa è sicura: combatteremo con il coltello fra i denti”– ha affermato il monegasco.

é solo la prima giornata. Aspettiamo di tirare le somme domani, complici anche le qualifiche. E occhio alla Racing Point, che fugge come un ghepardo fra le abili mani di Perez.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS