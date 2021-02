F1, incidente in bici per Fernando Alonso in Svizzera

Lo spagnolo è stato investito da un’auto e ricoverato in ospedale a Lugano. Escluse fratture

Brutta disavventura per Fernando Alonso. Il 39enne di Oviedo, che quest’anno tornerà in Formula 1 con il team Alpine (ex Renault) dopo due anni di assenza dal Circus, è stato investito da un’auto mentre si allenava in bici. Trasportato in ospedale a Lugano (Svizzera), i primi esami non hanno mostrato fratture, anche se lo spagnolo verrà visitato nuovamente domani.

Di seguito, il comunicato ufficiale del team Alpine, pubblicato poco fa: “Alpine F1 Team conferma che Fernando Alonso è stato coinvolto in un incidente stradale mentre andava in bici in Svizzera. Fernando è cosciente, sta bene ed è in attesa di sottoporsi ad ulteriori esami medici domattina“.

“Alpine F1 Team, in questo momento, non produrrà altri comunicati stampa” – conclude il team francese – “Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nella giornata di domani“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS