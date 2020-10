F1, CLAMOROSO: la Honda annuncia l’addio a fine 2021!

Il motorista nipponico scuote il paddock, tirandosi indietro al termine della prossima stagione e lasciando Red Bull ed AlphaTauri senza power unit

Una notizia totalmente inattesa ha scosso stamattina il paddock della Formula 1 come un potente terremoto, che potrebbe avere effetti anche sulle prossime stagioni. Con un annuncio a sorpresa, infatti, la Honda ha dichiarato la sua intenzione di voler lasciare il Circus al termine della prossima stagione. Di seguito, il comunicato rilasciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Tokyo.

“Honda annuncia la decisione di concludere la sua partecipazione al campionato mondiale di Formula 1 come fornitore di propulsori al termine della stagione 2021. L’avventura in questo sport è ripresa nel 2015, con l’obiettivo di vincere tramite le proprie tecnologie sui propulsori ibridi. Inizialmente abbiamo incontrato una serie di difficoltà; poi, dimostrando la forza collettiva di Honda, si è riuscito a raggiungere un alto livello di competitività. Inoltre, grazie alla crescita raggiunta insieme a Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri, Honda è stata in grado di centrare la vittoria, tre volte nel 2019 e due volte finora nel 2020“, esordisce il comunicato.

Max Verstappen indica il simbolo della Honda, sul podio di Interlagos 2020. Il motorista giapponese ha annunciato l’addio a fine 2021 (foto da: twitter.com)

“L’industria dell’automobile sta andando incontro ad un periodo di trasformazioni enormi e, per questo motivo, Honda ha deciso di impegnarsi per abbattere totalmente l’uso di prodotti legati al carbonio entro il 2050” – prosegue – “Questo obiettivo fa parte delle iniziative ambientali promosse dalla Honda, una delle maggiori priorità di Honda come Costruttore. Per raggiungere lo scopo, dobbiamo rivolgere le nostre risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo verso i settori delle power unit del futuro e delle tecnologie energetiche“.

“A tale scopo abbiamo creato un nuovo centro, chiamato ‘Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy’, nel quale destinerà le tecnologie acquisite in questi anni in Formula 1 in merito a gestione dell’energia e consumo del carburante” – conclude il comunicato – “Per questi motivi abbiamo deciso di porre fine alla nostra esperienza in Formula 1. Il motorsport fa parte del DNA della Honda, che pertanto continuerà a raccogliere con passione questo tipo di sfide e a lottare per diventare il Costruttore numero 1 in tutte le categorie alle quali parteciperà. Continueremo a lavorare in Formula 1 insieme a Red Bull e AlphaTauri per continuare a competere con il massimo impegno e a lottare per più vittorie fino alla fine della stagione 2021“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS