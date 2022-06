F1 Canada 2022, Risultati PL3: Alonso in vetta sul bagnato

Lo spagnolo primeggia nella terza sessione di Montreal, davanti a Gasly e Vettel. I Red Bull e Sainz chiudono la top10

Pioggia e pista bagnata per la terza sessione di libere del Gran Premio del Canada 2022. In condizioni problematiche di grip e visibilità, davanti a tutti troviamo Fernando Alonso, autore di un 1:33.836 con la sua Alpine. Lo spagnolo, che sta confermando le buone sensazioni di ieri, è seguito a ruota dall’AlphaTauri di Pierre Gasly (+0.053) e dall’Aston Martin di Sebastian Vettel (+0.055), con la seconda A522 di Esteban Ocon in 4° posizione (+0.167).

Fernando Alonso, autore del miglior tempo nelle FP3 di Montreal (foto da: youtube.com)

La classifica per così dire ‘a sorpresa’ prosegue con le due McLaren di Daniel Ricciardo (+0.274) e di Lando Norris (+0.412), mentre con il 7° tempo abbiamo la prima Mercedes, quella di George Russell (+0.423). Dopo una sessione passata quasi interamente nelle retrovie, il duo Red Bull scala la classifica negli ultimi istanti, piazzandosi rispettivamente in 8° posizione con Sergio Perez (+0.662) e in 9° con Max Verstappen (+0.780), autore anche di un testacoda in curva 2. A chiudere la top10, quindi, troviamo la Ferrari di Carlos Sainz Jr. (+0.942).

Aprono la seconda metà di classifica le Alfa Romeo di Valtteri Bottas (+1.180) e di Guanyu Zhou (+1.377), con la seconda Aston Martin di Lance Stroll (+1.695) e la Haas di Kevin Magnussen (+1.807) a seguire. Con il 15° tempo, invece, c’è Lewis Hamilton, con l’altra W13 (+1.856), davanti ad Alexander Albon, su Williams (+1.925), a Yuki Tsunoda su AlphaTauri (+2.425), a Mick Schumacher su Haas (+3.552) e a Nicholas Latifi su Williams (+4.558).

Nessun tempo per Charles Leclerc, il quale ufficialmente partirà domani dall’ultima posizione, a causa della sostituzione completa della power unit. Stesso discorso per Yuki Tsunoda. Come giri completati, in vetta Tsunoda (27), Stroll (23) e il trio formato da Gasly, Schumacher e Sainz (18); in coda Leclerc (4), Perez (10) e Verstappen (10).