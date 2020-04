F1, Button: “Verstappen è uno dei migliori piloti”

Jenson Button parla di Max Verstappen. Fonte: f1.com

Jenson Button sfrutta questo momento di pausa forzata per fare un salto indietro nella sua carriera in Formula 1 e pensa a Max Verstappen come uno dei piloti più forti con cui abbia avuto a che fare. Il campione del mondo 2009, infatti, guardando alle sue più di 300 gare in Formula 1 ha incontrato una lunga serie di avversari. Ad oggi, ne ricorda sei più competitivi di altri.

Jenson Button e la lista dei sei piloti

La lunga pausa dal mondo delle corse causata dalla pandemia ha dato a tutti modo di concedersi – anche controvoglia- uno stop, un momento per fermarsi a riflettere. Nel caso di Jenson Button, i pensieri sono corsi alla sua carriera in Formula 1. In tanti anni trascorsi nel Circus, l’inglese ha avuto modo di incontrare diversi piloti, ognuno con qualche punto debole e con qualcosa da cui imparare. Button ricorda che ci sono stati sei avversari, in particolare, che hanno segnato la sua permanenza in Formula 1. Durante un vodcast su Sky gli è stato chiesto quali piloti siano stati i più ostici contro cui abbia corso e l’inglese ha detto molti nomi importanti, del calibro di Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Mika Hakkinen. Ultimo di questi è, non per importanza e alquanto sorprendentemente, Max Verstappen.

Il ricordo di Button riguardo Verstappen

L’ex pilota McLaren ha corso contro la giovane promessa olandese solo per due stagioni e durante la sua carriera ha anche avuto a che fare con suo padre Jos. A quanto pare questo arco di tempo è stato sufficiente per lasciare il segno. Tutti gli altri, infatti, sono campioni del mondo e Verstappen è l’unico a non aver ancora vinto il titolo.

“Lo ricordo sempre deciso in macchina. Arrivava sempre in Curva 1 molto velocemente e sembrava che avesse perso il controllo della macchina. Qualunque altro pilota avrebbe fatto quattro o cinque incidenti se avesse guidato così” – ricorda Button.

Un pensiero va anche a Sebastian Vettel, per il quale Button riserva speranze e fiducia. “Vincere quattro titoli mondiali non è roba da poco- spiega l’inglese – Sebastian Vettel ha passato una stagione 2019 molto dura, con un compagno di squadra molto competitivo (Charles Leclerc, ndr) ma può tornare a fare molto bene”.

