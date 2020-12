F1 GP Abu Dhabi 2020, Risultati PL3: Verstappen nettamente davanti

L’olandese al top nella terza sessione di libere. Con Albon è 1-2 Red Bull. Poi le Renault e Norris. Mercedes 6° con Hamilton e 9° con Bottas. Ferrari fuori dalla top-10

Max Verstappen si è preso il miglior crono nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi e della stagione 2020. Il pilota olandese, in una PL3 un po’ strana vista la classifica, ha ottenuto un tempo di 1:36.251, precedendo l’altra RB16 di Alexander Albon (+0.501) e la sorpresa di questa sessione, ovvero le due Renault di Daniel Ricciardo (+0.626) e di Esteban Ocon (+0.648).

Bene anche la McLaren, che piazza Lando Norris in 5° posizione (+0.743), davanti ad un Lewis Hamilton (+0.761) al volante di una Mercedes che pare nascondersi, vista la netta differenza con i tempi della PL2. La prima Racing Point è quella di Lance Stroll (+0.779), davanti alla seconda McLaren di Carlos Sainz Jr. (+0.817), all’altra W11 di Valtteri Bottas (+0.834) e alla seconda RP20 di Sergio Perez (+0.976) il quale, ricordiamo, partirà in fondo domani per la sostituzione della power unit.

Miglior tempo per Max Verstappen nella terza ed ultima sessione di libere ad Abu Dhabi (foto da: twitter.com/F1)

Ad aprire la seconda metà di classifica c’è l’AlphaTauri di Daniil Kvyat (+1.015), seguito dalla SF1000 #16 di Charles Leclerc (+1.019), che domani dovrà scontare le tre posizioni di penalità in griglia inflittegli per il contatto con Perez nel Gran Premio del Sakhir, dal compagno di box Pierre Gasly (+1.120) e dalla seconda Ferrari di Sebastian Vettel (+1.477). Con il 15° tempo c’è la Williams di George Russell (+1.635).

Chiudono la classifica le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+1.649) e di Kimi Raikkonen (+2.018), e le due Haas di Kevin Magnussen (+2.206) e Pietro Fittipaldi (+2.908), con la seconda Williams di Nicholas Latifi nel mezzo (+2.514). I piloti ad aver completato il maggior numero di giri sono stati Kvyat e Latifi, con 17 tornate; all’opposto, Ricciardo e Sainz ne hanno portati a termine 12.

Classifica e tempi delle PL3 del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 (foto da: twitter.com/F1)

