Everton: Pirlo possibile nuovo manager dopo Ancelotti

Andrea Pirlo nel mirino dell’Everton la prossima stagione. Lo riferisce il “Daily Mail”, che indica nell’ex regista della Juventus e della Nazionale il prescelto dalla dirigenza dei “Toffee”.

Il futuro di Andrea Pirlo potrebbe essere in Premier League: ad annunciarlo il “Daily Mail”, che parla di un Everton disposto ad offrire al “Maestro” la panchina che è stata di Carlo Ancelotti.

L’Everton ha concluso l’ultimo campionato in decima posizione. Un risultato deludente che lo terrà lontano dalle coppe europee almeno il prossimo anno. Questi risultati hanno coinciso con l’allontanamento di Ancelotti che, da par suo, ha firmato un accordo per tornare al Real Madrid.

Qui entra in gioco Andrea Pirlo, che del Milan di Ancelotti è stato il “motore” negli anni dei trionfi che sono coincisi con l’inizio del nuovo millennio. Ora il “Daily” lancia la suggestiva idea di un passaggio di testimone. Una staffetta tra i due, con Pirlo che avrebbe modo di ripartire subito dall’alto, da quella Premier League che sta per accogliere altri due italiani: Antonio Conte e Fabio Paratici, vicini alla firma con il Tottenham.

Pirlo ha lavorato proprio al fianco di Paratici nell’ultimo anno. Ora potrebbe ritrovarselo da avversario. Molto dipenderà dalle scelte dell’Everton, che intanto sonda anche Ranieri. Sfumata l’ipotesi Sassuolo, vicino a chiudere con Giampaolo, per Pirlo potrebbero schiudersi le porte della Premier League. Porta con sè in Inghilterra un curriculum che vanta già la vittoria di due trofei in un singolo anno da allenatore professionista. Non male. La corsa del “Maestro” sembra non conoscere ostacoli.

