Europei Under 21, Video Gol Highlights Repubblica Ceca-Italia 1-1: Sintesi 24-3-2021

Video Gol e Highlights Repubblica Ceca-Italia 1-1, 1° Giornata Gruppo B Europei Under 21: la sblocca Scamacca, clamoroso autorete di Maggiore dopo il gol annullato a Lingr, espulsi Tonali e Marchizza

Solo un pareggio tra Repubblica Ceca e Italia allo Stadion di Celje in Slovenia nella prima giornata del Girone B degli Europei Under 21.

Tanti rimpianti per gli azzurrini, che avrebbero meritato i tre punti contro cechi molto fortunati, ma non è ancora tutto perduto per la classifica, visto che la Spagna, prossima avversaria, ha battuto i padroni di casa.

Sintesi di Europei Under 21, Repubblica Ceca-Italia 1-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli azzurrini fanno possesso palla, ma i cechi sono bravi a chiudere tutti gli spazi e danno fastidio con un pressing abbastanza alto.

Dopo una bomba su punizione di Scamacca, gli azzurrini devono ringraziare la supera parata di piede di Carnesecchi, assolutamente decisivo sulla deviazione sotto porta di Lingr sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Pericolo scampato per gli azzurrini, che con il passare dei minuti crescono grazie ai movimenti di Cutrone e Scamacca, che però tira addosso al portiere avversario, mentre Carnesecchi deve comunque farsi trovare pronto sul tentativo di Sadilek.

Al 31′ minuto gli azzurrini sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il bellissimo strappo di Cutrone, che confeziona un assist al bacio per Scamacca, freddo nel saltare il portiere e mettere la palla in rete.

Il gol subito viene accusato fortemente dai cechi, che si abbassano troppo e gli azzurrini ne approfittano per affondare il colpo, ma Jedlicka alza la saracinesca sul sinistro a colpo sicuro di Cutrone, mentre nel finale il solito Carnesecchi è attento sulla conclusione di Sasinka.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo abbastanza noioso e molto tattico, visto che i cechi non sembrano avere le qualità per pungere, mentre gli azzurrini preferiscono gestire invece di chiudere i giochi.

Dopo un botta e risposta tra Maggiore e Sadilek, che però non trovano la porta, a divorarsi il raddoppio e la possibile doppietta è Scamacca, che sfiora il palo su cross di Frattesi e velo di Cutrone, mentre al 70′ minuto viene annullato il possibile pareggio di Lingr, in evidente posizione di fuorigioco.

Gli azzurrini ci provano anche con il poco cinico Zappa, ma al 75′ minuto clamorosamente i cechi pareggiano con l’autogol di Maggiore su un calcio di punizione di Karabec.

Gli azzurrini reagiscono con rabbia ed orgoglio ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta di Jedlicka, che è miracoloso prima su un calcio di punizione diretto di Tonali e poi sul colpo di testa a botta sicura di Gabbia.

Al 84′ minuto gli azzurrini devono giocare in inferiorità numerica per il cartellino rosso diretto che l’arbitro rifila a Tonali per un brutto fallo su Sasinka.

Nel finale c’è ancora spazio per l’ennesimo miracolo di Jedlicka sul colpo di testa di Maggiore, mentre il destro a giro di Samacca e il sinistro a volo di Sala sfiorano il palo, oltre all’espulsione per doppia ammonizione per Marchizza al 95′ minuto.

Highlights e Video Gol di Europei Under 21, Repubblica Ceca-Italia 1-1:

Tabellino di Europei Under 21, Repubblica Ceca-Italia 1-1

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2) : Jedlička; Vitík, Chaluš (C), Krejčí L.; Holík (49′ Granečný), Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec (78′ Drchal); Lingr, Šašinka (89′ Janošek).

A disp.: Kovář (GK), Trmal (GK), Plechatý, Havelka, Kohút, Žitný, Fukala, Ostrák, Vaníček.

All.: Krejčí K.

ITALIA U21 (3-5-2) : Carnsecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa (73′ Bellanova), Frattesi (66′ Rovella), Tonali, Maggiore (89′ Pobega), Sala; Scamacca, Cutrone (C) (73′ Raspadori).

A disp.: Plizzari (GK), Cerofolini (GK), Frabotta, Lovato, Colombo, Ranieri, Pirola.

All.: Nicolato.

Arbitro: Dennis Higler (Olanda).

Assistente 1: Joost van Zuilen (Olanda).

Assistente 2: Johan Balder (Olanda).

Quarto Ufficiale: Horatiu Fesnic (Romania).

Marcatori: 31′ Scamacca (Italia U21), 75′ aut. Maggiore (Italia U21).

Ammoniti: 55′ Vitík (Repubblica Ceca U21), 64′ Zappa (Italia U21), 74′ Marchizza (Italia U21), 80′ Bucha (Repubblica Ceca U21), 90’+1 Delprato (Italia U21), 90’+2 Janošek (Repubblica Ceca U21), 90’+4 Marchizza (Italia U21).

Espulsi: 84′ Tonali (Italia U21), 90’+4 Marchizza (Italia U21).

Note: recupero 0’pt, 4’st. Calci d’angolo: 3-5. Temperatura: 14°C (Soleggiato).

Spettatori: porte chiuse.

