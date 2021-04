Europei 2021: UEFA vuole introdurre vaccinazione obbligatoria per i calciatori

Parte una nuova iniziativa per i prossimi europei di calcio. La UEFA starebbe pensando all’obbligo di poter vaccinare tutti i giocatori che parteciperanno alla competizione. Il protocollo prevedrebbe circa 600 vaccinazioni ai giocatori delle 24 squadre che si sono qualificate in modo da evitare focolai anche durante questo torneo. L’esperienza della Nazionale italiana è stata un duro colpo.

Un anno è passato dall’inizio della pandemia. Eppure, nonostante le misure prese, continuano ad esserci sempre più contagi. Il mondo del calcio, infatti, non fa eccezioni. Per evitare il propagarsi del virus, sono stati chiusi anche tutti gli stadi, togliendo molto spettacolo ad uno degli sport più amati di sempre. In Inghilterra ed in Olanda, però, qualche supporter allo stadio comincia già a vedersi.

Mancano poche giornate alla fine dei campionati nazionali ed il pensiero va agli Europei che si giocheranno quest’estate. L’auspicio di tutti era che si ripotesse tornare allo stadio ma, c’è il pericolo che non sia così. Tra le sedi degli Europei c’è proprio l’Italia che sognava di giocare la partita d’esordio all’Olimpico contro la Turchia con i tifosi presenti. Ma il focolaio creatosi in Nazionale, 12 giocatori ed 8 membri dello staff tra cui Daniele De Rossi, potrebbe ostacolare questo desiderio.

Europei 2021, un torneo Covid free

Proprio per far si che questo non riaccada , la UEFA vorrebbe tutelarsi. Tra le diverse idee ci sarebbe quella di vaccinare obbligatoriamente tutti i giocatori delle nazionali che parteciperanno agli Europei. I calciatori, infatti, sono quelli più a rischio contagio, visti i diversi scontri fisici in campo. Per questo motivo che loro sarebbero i primi ad immunizzarsi insieme poi anche agli altri tesserati.

La UEFA vuole realizzare quindi un torneo in sicurezza, che si potrebbe definire “covid free“. Per adesso si parla solo di un’idea però la voglia di ripartire è molto forte. Sarebbe impensabile slittare nuovamente la competizione che si sarebbe dovuta svolgere la scorsa estate, visto che l’anno prossimo ci saranno i Mondiali. La fine di questo mese diventerà determinante per capire dettagliatamente cosa si intenderà fare per far iniziare il torneo.

