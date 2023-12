Europa League, sorteggio Spareggi 18-12-2023: Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

Il Milan pesca il Rennes, la Roma sfida il Feyenoord

Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio per le squadre italiane impegnate negli spareggi Play-off di Europa League.

Infatti, la Roma dovrà affrontare il Feyenoord per la terza volta negli ultimi tre anni, una squadra battuta due anni fa in finale e contro cui ha sempre vinto in casa.

Il Milan, invece, retrocesso dalla coppa dalle grandi orecchie, dovrà vedersela contro il Rennes, avversario talentuoso e ostico, che ha faticato nella fase a gironi.

Saranno bellissime ed equilibrate le sfide tra Benfica e Tolosa e tra Shakhtar Donetsk e Marsiglia, mentre lo Sporting Lisbona e il Lens dovranno superare gli ostacoli Young Boys e Friburgo.

Infine, lo Sporting Braga e il Galatasaray incroceranno il proprio cammino con Qarabag e Sparta Praga.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli Spareggi Play-off di Europa League:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Benfica-Tolosa

Sporting Braga-Qarabag

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Marsiglia