Europa League, sorteggio Ottavi 24-2-2023: la Juventus affronterà il Friburgo, Roma-Real Sociedad

La Juventus pesca il Friburgo, la Roma sfiderà la Real Sociedad.

Juventus e Roma hanno scoperto il proprio destino nel sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, svoltosi a Nyon.

I bianconeri pescano i tedeschi del Friburgo in una sfida inedita in campo europeo. Le due compagini, infatti, non si sono mai sfidate nella storia delle competizioni UEFA con il Friburgo che arriva da imbattuta agli ottavi di finale dopo aver vinto il proprio girone che comprendeva anche il Nantes, squadra che la Juventus ha eliminato ai playoff.

La Roma sorride di meno per il destino che l’urna di Nyon gli ha offerto.

I giallorossi sfideranno una squadra di alto livello come la Real Sociedad, terza in classifica in Liga. Per i giallorossi sarà la seconda trasferta spagnola dopo che ai gironi ha affrontato il Real Betis che è riuscita a sopravanzare la squadra di Mourinho nel gruppo.

Proprio il Betis, sarà protagonista di una pirotecnica sfida con il Manchester United che dopo aver eliminato il Barcellona, dovrà affrontare un’altra squadra difficile.

Anche l’Arsenal non sorride troppo. I Gunners scenderanno in campo contro lo Sporting Lisbona.

Interessante la sfida tra le due sorprese della competizione, ovvero l’Union Berlino, che ha eliminato l’Ajax, e l’Union Saint Gilloise.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli Ottavi di finale di Europa League:

Union Berlino (GER) – Union Saint Gilloise (BEL)

Siviglia (SPA) – Fenerbhace (TUR)

JUVENTUS (ITA) – SC Friburgo (GER)

Bayer Leverkusen (GER) – Ferencavaros (UNG)

Sporting Lisbona (POR) – Arsenal (ING)

Manchester United (ING) – Real Betis (SPA)

AS ROMA (ITA) – Real Sociedad (SPA)

Shakhtar (UCR) – Feyenoord (OLA)