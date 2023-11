Europa League, Servette-Roma, Mourinho: “Campo orribile, pensiamo solo a vincere”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa del match europeo contro il Servette.

La trasferta europea dei giallorossi è vicina e la posta in gioco è ben più alta di quanto si possa pensare.

La Roma, dopo aver perso l’ultimo match contro lo Slavia Praga, non è certa nemmeno del primo posto nel girone e la sfida contro il Servette può quantomeno rendere matematica la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League.

Josè Mourinho ha introdotto il match europeo in conferenza stampa, partendo da cosa si aspetta dal Servette: “Avranno una partita molto importante domenica, magari potrebbero mettere la seconda squadra contro di noi. Per arrivare primi nel girone, dobbiamo segnare molti gol, ma sarà difficile contro di loro che sono abituati a partire fortissimo”.

I giallorossi dovranno dunque provare a segnare più gol possibili? A questa variabile risponde lo Special One: “Domani non penseremo a segnare, penseremo solo a vincere. In caso di vittoria dello Slavia, allora sarà importante pensare alla differenza gol nel match con lo Sheriff. Col Servette sarà importante solo vincere”.

Sulla squadra: “Abraham e Kumbulla non ci sono, ma oltre loro, le nostre difficoltà sono che senza Smalling in fase difensiva siamo pochi. In questo periodo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, farò anche dei cambi ma mi aspetto una risposta positiva da tutti. Dybala, Pellegrini e Renato Sanches non cominceranno il match dal primo minuto”.

Sulla sconfitta contro lo Sparta Praga: “E’ stato un match inaccettabile, non c’era nè l’atteggiamento giusto, nè la concentrazione. Il derby era importante, ma non dovevamo approcciare al match europeo come abbiamo fatto”.

Sulla trasferta col Servette: “Posso solo dire che il campo è un disastro e gli agronomi sono in vacanza”.

Il reparto più critico è sicuramente la difesa e Mourinho svela uno dei sicuri titolari del match di domani: “Mancini gioca, non ne abbiamo altri. Abbiamo alcuni giocatori da dover recuperare, poi c’è anche Kumbulla che può tornare a gennaio. Speriamo anche che Kristensen e Azmoun possano entrare in lista UEFA”.