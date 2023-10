Europa League, Roma-Servette, Mourinho: “Rispettiamo gli avversari, ci saranno 3-4 cambi”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa prima del match di Europa League.

La Roma di Josè Mourinho è pronta per la seconda sfida della fase a gironi di Europa League che vedrà i giallorossi contrapporsi al Servette.

L’avversario, sulla carta, è qualitativamente meno forte della Roma, ma i giallorossi affronteranno il match con tutta la concentrazione necessaria nonostante qualche cambio già annunciato dal mister.

Mourinho, già nel post partita del match contro il Frosinone, aveva anticipato l’assenza di Paulo Dybala che verrà risparmiato e fatto rifiatare in vista dei prossimi match.

Nonostante ciò, la sfida sarà molto delicata e Mourinho, in conferenza stampa, chiede massima concentrazione.

La prima domanda verte sulla sua assenza, lo Special One, infatti, è alla seconda di quattro match da scontare per squalifica in Europa: “Ho fiducia nei giocatori e nello staff. Non poter essere in panchina può avere un piccolo impatto, ma non farà grande differenza. Dopo la sfida col Frosinone abbiamo lavorato su cosa possiamo fare meglio e proveremo a metterlo in campo nella sfida col Servette”.

Su cosa ambisce la Roma: “Il primo obiettivo è qualificarsi, meglio se da primi in classifica, poi penseremo passo dopo passo a dove possiamo arrivare”

Sulla crescita di Bove: “Quando sono arrivato doveva andare in prestito in Serie C, un po’ di merito ce l’ho! Col Servette giocherà titolare, tra l’altro è un calciatore sano, non ha avuto infortuni importanti e lavora sempre bene. E’ straordinario perché alla sua età riesce comunque ad avere una grande forza mentale”.

In conferenza c’era anche Leandro Paredes e il tecnico portoghese ha voluto spendere qualche parola anche per il suo centrocampista argentino: “Non è in fase di evoluzione, in fase offensiva mi piace da sempre, ora che lo alleno posso dire di amarlo. Crea occasioni e gioca con tranquillità, senza palla è meno reattivo ma si tratta di trovare gli equilibri giusti”.

Sul Servette: “E’ una squadra da rispettare, ho già affrontato il loro allenatore e riesce ad organizzare bene le sue squadre. Anche per questo cambierò 3-4 giocatori, così da avere una rosa più fresca. Auguro ai tifosi e al club del Servette di vivere una bella serata, ma senza punti da portare a casa”.