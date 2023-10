Europa League, Roma-Servette 4-0, voti e pagelle: “L’attacco funziona, Pellegrini sfortunato”

La Roma vince il secondo match della fase a gironi di Europa League dominando il Servette.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Non è molto impegnato. Conquista una rete inviolata.

Mancini 6: Partita senza affanni, inizio tentennante, ma nel complesso se la cava bene. (Dal 63′ Karsdorp 6: Entra in un momento di partita abbastanza tranquillo e amministra bene).

Cristante 6: Meno lucido rispetto alle ultime uscite da difensore centrale, nonostante ciò non vengono ricordati reali rischi se non un’incertezza con Mancini a inizio partita.

N’Dicka 6,5: Stavolta è lui il migliore della difesa. Rispetto ai compagni, non lascia dubbi e non sbaglia praticamente nulla.

Celik 7: Finalmente una gara davvero convincente dell’esterno. Corre a più non posso sulla fascia e non sembra avere grande opposizione dagli avversari. Serve Lukaku per il gol che sblocca la partita, poi si ripete col secondo assist di giornata, di testa, a Pellegrini.

Bove 6: Ordinato, attento, preciso, poco da dire, partita complessivamente buona. (Dal 76′ D’Alessio 6: L’esordio in Europa League è già di per se una emozione. Attento).

Paredes 6: Fatica leggermente nei primi 45 minuti e compie qualche sbavatura di troppo, nella ripresa riesce a rifarsi offrendo una bella prestazione.

Aouar 5,5: Uno dei pochi che ha realmente faticato. Solo un tempo per lui, ma non sembra sfruttare al meglio l’occasione. Qualche errore di troppo. (Dal 45′ Pellegrini 7,5: Ma che sfortuna questo ragazzo! In poco più di 10 minuti distrugge tutte le speranze del Servette con un gol e un assist. Esce per un problema fisico al flessore della coscia, ancora una volta, si teme il peggio. (Dal 57′ Pagano 6: Amministra il gioco con ordine).

El Shaarawy 6,5: Forse un po’ ad intermittenza, ma quando si accende fa tremare la difesa del Servette. Nel primo tempo crea superiorità con grande qualità, nella ripresa avvia l’azione per il 3-0.

Lukaku 7: E alla fine segna ancora. 5 gol in 6 partite sono una spiegazione perfetta per il suo voto positivo. Alla Roma serviva questo, un killer spietato che fa gol in qualsiasi modo. (Dal 63′ Zalewski 6: Ingresso tranquillo in una partita tranquilla).

Belotti 7,5: Nel secondo tempo si accende la vena realizzativa del Gallo. Una doppietta che serviva tantissimo a lui e alla Roma. Nel primo gol si inserisce perfettamente da vero rapace d’area, il secondo lo realizza di tuffo di testa. Ottima partita, in cui dimostra anche di poter coesistere con Lukaku.

Josè Mourinho (sostituito da Salvatore Foti) 7: La Roma inizia la partita con il freno a mano tirato, ma il gol di Lukaku sblocca tutto e i giallorossi giocano con grande facilità per tutto il match. Autoritari e dominanti, c’è poco da dire, ottima prestazione.

Le pagelle del Servette

Frick 5: Non è sempre preciso nei gol della Roma, ma non viene aiutato dalla sua difesa.

Tsunemoto 4: Partita terribile. Rincorre El Shaarawy per 90 minuti, senza mai prenderlo. Errori anche sul raddoppio.

Vouilloz 4: Sbaglia l’uscita sul gol di Lukaku. Da li finisce la sua serata e inizia un turbinio di errori.

Severin 4: Contro Lukaku, perde tutti i duelli, contro Belotti, perde ugualmente tutti i duelli.

Mazikou 5: Inizio di personalità, ma si spegne subito e la Roma dalle sue parti trova terreno fertile.

Stevanovic 5: E’ uno dei giocatori più mobili della squadra, ma di fatto incide poco. (Dall’88’ Touati SV).

Ondoua 4: Teoricamente fa il mediano, ma non lo si vede mai. Una partita totalmente nascosto dal centrocampo della Roma.

Antunes 5: Cerca di offrire un po’ di dinamismo alla squadra, ma non riesce ad incidere. (Dal 64′ Cognat 5,5: Ingresso poco incisivo).

Kutesa 5: Corre molto, cerca spazi, ma spesso non li trova, non è nemmeno aiutato dai compagni. (Dal 64′ Bolla 5,5: Anche per lui, ingresso non indimenticabile).

Crivelli 5: Poca, pochissima mobilità. La voglia c’è, ma le qualità lasciano a desiderare contro una difesa organizzata come quella della Roma. (Dal 64′ Guillemenot 5,5: Anche lui, si gioca male la sua chance, ma il match era già deciso).

Bedia 5: Non troppo bravo in fase offensiva. Poco pericoloso. (Dal 75′ Douline SV).

Rene Weiler 4: Come i gol subiti, troppo il divario con la Roma. Finisce il match senza aver impensierito nemmeno lontanamente i giallorossi.