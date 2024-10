Europa League, risultati e classifica 2° giornata 3/10/2024

I Risultati e i Marcatori della 2° giornata di Europa League 3 Ottobre 2024 con Classifica aggiornata

Seconda giornata della fase a girone unico di Europa League che regala risultati clamorosi e tantissime reti.

Per quanto riguarda le due italiane, la Lazio distrugge il Nizza sotto al diluvio universale, mentre la Roma perde clamorosamente sul campo dell’Elfsborg.

Nelle partite del pomeriggio vittorie esterne per Tottenham, Midtjylland, Malmoe e Anderlecht sui campi di Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Qarabag e Real Sociedad, tutto troppo facile per Hoffenheim e Olympiakos in casa contro Dinamo Kiev e Sporting Braga, mentre solo pareggi tra RFS e Galatasaray e tra Slavia Praga e Ajax.

Nelle partite della sera, invece, vincono con estrema facilità Athletic Bilbao, Eintracht Francoforte e Lione contro AZ Alkmaar, Besiktas e Rangers, basta un gol alla Steaua Bucarest per superare il PAOK Salonicco mentre pareggiano Porto, Viktoria Plzen, Royale Union e Fenerbahce contro Manchester United, Ludogorets, Bodo-Glimt e Twente.

Risultati e Marcatori della 2° giornata Europa League 2024-2025:

LAZIO-NIZZA 4-1 (Pedro, doppietta Castellanos, Boga, Zaccagni)

FERENCVAROS-TOTTENHAM 1-2 (Sarr, Johnson, Vargas)

HOFFENHEIM-DINAMO KYEV 2-0 (doppietta Hlozek)

M.TEL AVIV-MIDTJYLLAND 0-2 (Franculino, Chilufya)

OLYMPIAKOS-BRAGA 3-0 (doppietta El Kaabi, Hezze)

QARABAG-MALMO 1-2 (Juninho, doppietta Botheim)

REAL SOCIEDAD-ANDERLECHT 1-2 (Marin, Vazquez, Leoni)

RFS-GALATASARAY 2-2 (Mertens, Akgun, Ikaunieks, Odisharia)

SLAVIA PRAGA-AJAX 1-1 (van den Boomen, Chory)

ATH.BILBAO-AZ ALKMAAR 2-0 (Williams, Sancet)

PORTO-MANCHESTER UNITED 3-3 (Rashford, Hojlund, Pepé, doppietta Omorodion, Maguire)

ELFSBORG-ROMA 1-0 (rig. Baidoo)

ROYAL UNION SG-BODO GLIMT 0-0

TWENTE-FENERBAHCE 1-1 (Vlap, Tadic)

RANGERS-LIONE 1-4 (doppietta Fofana, doppietta Lacazette, Lawrance)

PAOK-FCSB 0-1 (Birligea)

BESIKTAS-FRANCOFORTE 0-3 (rig. Marmoush, Dina Ebimbe; rig. sbagliato da Immobile, Knauff)

PLZEN-LUDOGORETS 0-0

Classifica Europa League 2024-2025 dopo 2° giornata:

LAZIO 6

LIONE 6

TOTTENHAM 6

FCSB 6

ANDERLECHT 6

AJAX 4

FRANCOFORTE 4

GALATASARAY 4

SLAVIA PRAGA 4

MIDTIYLLAND 4

HOFFENHEIM 4

ATH.BILBAO 4

FENERBAHCE 4

BOFO GLIMT 4

OLYMPIAKOS 3

ELFSBORG 3

RANGERS 3

AZ 3

MALMO 3

BRAGA 3

MANCHESTER UNITED 2

PLZEN 2

TWENTE 2

PORTO 1

REAL SOCIEDAD 1

ROYAL UNION SG 1

ROMA 1

LUDOGORETS 1

RFS 1

NIZZA 1

FERENCAVROS 0

PAOK 0

M.TEL AVIV 0

QARABAG 0

DYN.KIEV 0

BESIKTAS 0

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.