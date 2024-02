Europa League: liste UEFA di Atalanta, Milan e Roma

Ufficiali le liste UEFA delle tre italiane, Atalanta, Milan e Roma, impegnate in Europa League.

Dopo la fase a gironi di Europa League, le nostre squadre hanno comunicato la lista per la fase a eliminazione diretta.

Atalanta: lista Europa League 23/24

Mister Giampiero Gasperini in vista della fase a eliminazione diretta dell’Europa League, in cui l’Atalanta è già qualificata agli ottavi in quanto vincitrice del girone, ha escluso un nome eccellente: José Luis Palomino, colpito da un nuovo infortunio.

In attesa del sorteggio degli ottavi che si terrà venerdì 23 febbraio a Nyon dove l’Atalanta conoscerà il nome del prossimo avversario, mister Gasperini non ha inserito l’argentino Palomino, aggiungendo Hien e El Bilal, due pedine ritenute essenziali per il proseguo del torneo.

Milan: lista Europa League 23/24

Il Milan ha presentato la lista dei 25 giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Mister Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi, escludendo Simic in favore del nuovo acquisto Terracciano.

In vista dello spareggio contro i francesi del Rennes, il Milan si presenterà con il solito blocco iniziale europeo. In più, Pioli potrà avere a disposizione il rientrante Bennacer che prende il posto di Krunic e di Gabbia ritornato dal Villarreal che di fatto esclude Caldara.

Roma: lista Europa League 23/24

Grandi novità in casa della Roma, con il nuovo mister De Rossi che ha diramato la lista per la Europa League in vista della sfida contro gli olandesi del Feyenoord.

Nella lista di Europa League entrano i nuovi acquisti della Roma, Angelino e Baldanzi ed esce Kristensen. Mister De Rossi potrà avere anche il contribuito Azmoun che era infortunato a settembre, che prende il posto del partente gallo Belotti. L’altro acquisto del calciomercato di gennaio, l’ultimo di Tiago Pinto, Huijsen invece non è stato inserito.