Europa League, le liste UEFA di Napoli e Lazio

Partenopei e biancocelesti diramano la lista per gli impegni europei. Out Ghoulam e Vavro.

Non é stata benevola l’urna di Europa League nei confronti delle due squadre italiane impegnate in questa competizione.

La Lazio di Maurizio Sarri dovrà confrontarsi con un girone quasi da “Champions League” per la storia e le ambizioni delle tre squadre sorteggiate.

I turchi del Galatasaray sono, da sempre, una squadra ostile e pericolosa da affrontare fuori casa, mentre i francesi del Marsiglia e i russi del Lokomotiv Mosca posso creare non poche difficoltà.

Nessuna sorpresa per i biancocelesti che hanno diramato la lista dei giocatori convocabili per gli impegni europei dove il solo Vavro é stato escluso.

Il Napoli, invece, punta ad arrivare fino in fondo in questa competizione ma per farlo dovrà affrontare un girone altrettanto ostile che metterà di fronte il suggestivo confronto con il Leicester di Jamie Vardy.

Anche Legia Varsavia e Spartak Mosca rappresentano, specie fuori casa, ostacoli non facili da affrontare.

La lista europea del Napoli, invece, non lascia spazio al terzino Faouzi Ghoulam che, sia a causa della scarsa tenuta fisica sia per le scelte di Spalletti, rimarrà a guardare i compagni da casa.

Lista convocati Europa League della Lazio

Portieri: Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic.

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Pedro, Raul Moro, Romero, Zaccagni.

Lista convocati Europa League del Napoli

Portieri: Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano

