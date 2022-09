Europa League: le liste UEFA di Lazio e Roma

Europa League, le liste delle due italiane coinvolte nella competizione, Roma e Lazio. Murinho esclude Wijnaldum. Tra i biancocelesti presenti tutti i big.

Stanno per iniziare le coppe europee: nella prossima settimana, i sette club italiani qualificati inizieranno il proprio cammino internazionale, con la prima gara del rispettivo gruppo di qualificazione. A rappresentare il tricolore in Europa League saranno Roma e Lazio.

Le due squadre della capitale sono inserite rispettivamente nel gruppo C e nel gruppo F di qualificazione, e dovranno affrontare squadre ostiche come Betis (la Roma) e Feyenoord (la Lazio). I due allenatori hanno compilato le liste da presentare alla UEFA per la fase a gironi.

Come per la Champions, si possono inserire un massimo di 25 giocatori in lista A, tra cui quattro cresciuti nel vivaio del club, e altri quattro nella federazione d’appartenenza. Nella lista B è possibile inserire un numero illimitato di giocatori, purché nati dopo il primo gennaio 2001 e cresciuti nel club d’appartenenza per almeno due anni a partire dai 15 di età-

Europa League, le liste UEFA di Roma e Lazio

Roma

Lista A

Portieri: Rui Patricio, Svilar.

Difensori: Karsdorp; Ibanez, Smalling, Celik, Vina, Spinazzola, Mancini Kumbulla.

Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Camara, Cristante.

Attaccanti: Abraham, Belotti, Shomurodov, Dybala, Zaniolo, El Shaarawy.



Lista B

Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Boer, Tripi, Faticanti, Baldi, Padula.

Lazio

Lista A

Portieri: Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino.

Attaccanti: Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.