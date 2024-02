Europa League, dove vedere Rennes-Milan in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-2-2024

Dove vedere Rennes-Milan, ritorno dei playoff di Europa League, giovedì 22 Febbraio 2024 alle 18:45. Il match dello Stadio Roazhon di Rennes tra i francesi e il Milan sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky Sport.

Nonostante il passo falso contro il Monza in campionato, il Milan può subito rifarsi completando ciò che ha egregiamente iniziato durante la gara d’andata dei playoff di Europa League.

La squadra di Stefano Pioli si è messa sui binari giusti battendo 3-0, in casa, un Rennes parso meno pericoloso e organizzato di ciò che si poteva prevedere dopo i sorteggi, ma grande merito va proprio ai rossoneri che hanno regolato e dominato la compagine francese.

Nonostante ciò, la sfida in Francia non dovrà assolutamente essere sottovalutata dal Milan che ha il compito di non dover ridare coraggio alla squadra di Stephane e di tenere il pallino del gioco.

La voglia di vincere e di non sottovalutare il match è stata dimostrata anche dallo stesso Stefano Pioli che ha preferito fare un turnover più ampio in campionato per non prendere sotto gamba la sfida di ritorno.

Il Milan ha nell’Europa League un concreto obiettivo per tornare a incidere il nome dei rossoneri su un trofeo della UEFA che mai è stato portato a casa nella storia del Diavolo.

Loftus Cheek ha dimostrato di essere un vero trascinatore e il gol siglato da Leao è un buon segnale in prospettiva futura. Ora al Milan non resta che completare l’opera.

Come vedere Rennes-Milan in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Rennes-Milan

: Rennes-Milan Data : Giovedì 22 Febbraio 2024

: Giovedì 22 Febbraio 2024 Orario : 18:45

: 18:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli tra il Rennes di Julien Stephan e il Milan di Stefano Pioli, il 22 febbraio 2024, alle ore 18:45 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Maurizio Compagnoni e Aldo Serena racconteranno Rennes-Milan in telecronaca per Sky e TV8, mentre DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi.

Per poter guardare la partita Rennes Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’Europa League, seconda competizione UEFA.

Rennes-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Rennes-Milan sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Rennes-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Rennes-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Rennes-Milan

Il Rennes non dovrebbe cambiare approccio rispetto alla gara d’andata e tornerà ad optare per un classico 4-4-2. Stephan sceglie Mandanda tra i pali, Theate, vecchia conoscenza del Bologna, come leader della linea di 4 difensori completata da Douè, Omari e Truffert, e si affida alla grande qualità di Bourigeaud.

Il centrocampista agirà sugli esterni con Douè pronto sulla fascia opposta e Matusiwa, con Santamaria, al centro del centrocampo.

Kalimuendo e Terrier formeranno la coppia d’attacco.

Il Milan, forte del largo vantaggio dell’andata, potrebbe decidere per qualche cambio rispetto alla formazione tipo di Stefano Pioli.

In difesa le scelte sono obbligate con Maignan tra i pali, Florenzi e Theo sugli esterni con Kjaer e Gabbia al centro del reparto.

Pioli, sulla mediana, potrebbe dare minuti a Musah schierato con Reijnders, mentre davanti spazio a Okafor e Jovic con Leao e Giroud che si riposeranno.

Completeranno il reparto offensivo i due ex Chelsea Loftus Cheek e Pulisic.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. Allenatore: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.