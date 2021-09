Europa League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo E: Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray avversari Lazio

La Lazio finisce nel girone E di Europa League con Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv Mosca. Il calendario completo con le date e gli orari delle partite dei match e dove seguirli.

Un girone davvero ostico quello che ha visto come protagonista la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, al suo ritorno in Europa League dopo la vittoria con il Chelsea, troverà delle squadre davvero scomode. La più pericolosa tra tutte è sicuramente il Marsiglia di Jorge Sampaoli. Nell’OM ci sono vecchie conoscenze della serie A come Arek Milik, ex Napoli e Cengiz Ünder, ex Roma.

Tra i più pericolosi c’è sicuramente Dimitri Payet, un giocatore dalle ottime qualità e che potrebbe creare problemi alla retroguardia biancoceleste. L’OM raggiunge l’Europa League dopo essersi qualificata quinta in campionato lo scorso anno. Partita difficile anche per un’altra squadra che partecipa spesso in Europa League: il Galatasaray. Le trasferte in Turchia sono sempre complesse considerato anche le tifoserie calde che ci sono.

Nella squadra di Fatih Terim, la Lazio potrà ricontrare il suo ex portiere, Fernando Muslera. La scorsa stagione il Galatasaray fu eliminato al secondo turno ma stavolta è riuscito ad arrivare alla fase a gironi. La stella turca è sicuramente Sofiane Feghouli, uno dei migliori attaccanti tra i Leoni. Neanche da sottovalutare la Lokomotiv Mosca di Mirko Nikolic. I russi hanno vinto la Coppa di Russia con lui.

L’uomo da tenere d’occhio è sicuramente Anton Miranchuk, fratello gemello di Aleksej dell’Atalanta. Dopo un terzo posto nel campionato russo, la Lokomotiv scende in Europa League dopo l’eliminazione, dello scorso anno, in Champions.

Girone E Europa League, il calendario

Giornata 1 (16 settembre): Galatasaray-Lazio (ore 18:45)

(16 settembre): (ore 18:45) Giornata 2 (30 settembre): Lazio-Lokomotiv Mosca (ore 21:00)

(30 settembre): (ore 21:00) Giornata 3 (21 ottobre): Lazio-Olympique Marsiglia (ore 18:45)

(21 ottobre): (ore 18:45) Giornata 4 (4 novembre): Olympique Marsiglia-Lazio (ore 21:00)

(4 novembre): (ore 21:00) Giornata 5 (25 novembre): Lokomotiv Mosca-Lazio (ore 18:45)

(25 novembre): (ore 18:45) Giornata 6 (9 dicembre): Lazio-Galatasaray (ore 21:00)

Gruppo E Europa League, dove vedere i match

L’intera competizione sarà trasmessa in coesclusiva sia su Sky che su DAZN. Una partita a settimana tra le italiane, invece, sarà trasmesso in chiaro sul canale TV8. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Migliori Bookmakers AAMS