Europa League 2023-2024, sorteggio quarti di finale e semifinali: derby Milan-Roma. Atalanta col Liverpool

Europa League 2023-2024, sorteggiati a Nyon i quarti di finale: è derby Milan-Roma. L’Atalanta. Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia le restanti partite.

Si sono consumati oggi, a Nyon, i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali dell’Europa League 2023-2024. Ben tre le italiane coinvolte, con il tricolore che punta deciso alla finale di Dublino.

Impresa che non sarà affatto semplice, dacché l’urna svizzera ha messo di fronte Roma e Milan nei quarti di finale, mentre ha opposto il Liverpool di Klopp, favorito per la vittoria finale, all’Atalanta. Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia sono le sfide che chiudono il quadro delle migliori otto.

Milan-Roma

Una derby italiano assolutamente inedito in campo europeo, tra due squadre in netta ripresa dopo una stagione travagliata. Il Milan di Pioli, che ha superato brillantemente lo Slavia Praga nel turno precedente, si è preso il secondo posto in campionato.

La nuova Roma di De Rossi viaggia a ritmo spedito: si è reinserita a pieno titolo nella lotta per il quarto posto, e negli ottavi di finale ha dato grande prova di forza spazzando via, con un dirompente 4-0, il sorprendente Brighton di De Zerbi.

Atalanta-Liverpool

Peggior sorteggio non poteva capitare alla convalescente Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, a secco di vittorie in campionato da quattro partite, spareggio compreso, pescano la squadra favorita per la vittoria finale: il Liverpool di Jurgen Klopp, capolista in Premier a parimerito con l’Arsenal, e determinato a regalare una gioia al proprio condottiero, che lascerà dopo nove anni e mezzo alla guida della squadra.

Per i nerazzurri sarà stimolante giocare nella splendida cornice di Anfield, seppur consapevoli che i favori del pronostico pendono tutti dalla parte degli inglesi.

Bayer Leverkusen-West Ham

Si affrontano la capolista del campionato tedesco, reduce da una striscia di 37 gare senza sconfitte, e la squadra detentrice della Conference League, ancora in lizza per un posto in Europa, dacché occupa la settima piazza del campionato inglese.

L’incontro tra le due outsider per la vittoria finale promette di essere tra i più divertenti dell’intera competizione. I favori del pronostico pendono dalla parte delle aspirine, che pure hanno faticato parecchio a liquidare il Qarabag negli ottavi. Occhio ai martelli inglesi, che hanno inflitto un sonoro 5-0 al Friburgo, e sono trascinati da un Paquetà in forma smagliante.

Benfica-Marsiglia

I portoghesi devono ancora smaltire la caduta nel derby di Coppa, e la umiliazione patita per mano del Porto nel classico di campionato: un 5-0 che non ha lasciato alibi alla squadra di Schmidt, che trascinata dal genio di Di Maria e dalla leadership difensiva del giovane Rafa Silva, punta ad affermarsi in Europa.

Di fronte c’è un Marsiglia in difficoltà nel campionato francese, dov’è ben distante dalla zona Europa, e che può avere in questa coppa una scorciatoia per l’Europa che conta.

Europa League 2023-2024: il sorteggio dei quarti di finale

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Europa League 2023-2024: le semifinali

Atalanta-Liverpool/Benfica-Marsiglia

Milan-Roma/Bayer Leverkusen-West Ham

