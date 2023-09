Europa League 2023-2024, i gruppi: i gironi di Atalanta e Roma

Ecco tutti i gironi della Europa League 2023-2024: gli avversari di Atalanta e Roma

E’ stato un sorteggio molto positivo per il calcio italiano quello che è andato in scena a Montecarlo per la formulazione dei gruppi della fase a gironi di Europa League.

Infatti, la finalista dell’anno scorso, la Roma, è stata inserita nel Gruppo G con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette, mentre l’Atalanta bagnerà il proprio ritorno contro Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow nel Gruppo D.

Interessantissimo e super equilibrato il Gruppo B con Ajax, Marsiglia, l’esordiente Brighton e l’AEK Atene, mentre il Liverpool dovrà affrontare il Royal Union Saint-Gilloise, il Tolosa e il Linz nel Gruppo E.

Il West Ham campione di Conference giocherà contro Olympiacos, Friburgo e l’esordiente Backa Topola nel Gruppo A, mentre il Gruppo C è costituito da Rangers, Betis, Sparta Praga e Aris Limassol.

Infine, il Gruppo F vede il Villarreal contendersi il primo posto con Rennes, Maccabi Haifa e Panathinaikos e il Gruppo H è formato da Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde e Hacken.

La finale si disputerà alla Dublin Arena di Dublino il 22 maggio 2024.

Ecco tutti i gironi di Europa League 2023-2024:

GRUPPO A

West Ham

Olympiacos

Friburgo

Backa Topola

GRUPPO B

Ajax

Marsiglia

Brighton and Hove Albion

AEK Atene

GRUPPO C

Rangers Glasgow

Betis Siviglia

Sparta Praga

Aris Limassol

GRUPPO D

Atalanta

Sporting Lisbona

Sturm Graz

Rakow

GRUPPO E

Liverpool

LASK Linz

Royal Union Saint-Gilloise

Tolosa

GRUPPO F

Villarreal

Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos

GRUPPO G

Roma

Slavia Praga

Sheriff Tiraspol

Servette

GRUPPO H

Bayer Leverkusen

Qarabag

Molde

Hacken