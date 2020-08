Europa League 2019-2020, risultati ottavi 6-8-2020: passano Bayer Leverkusen, Siviglia, Basilea e Wolverhampton

I risultati delle partite degli ottavi di finale di ritorno di UEFA Europa League disputate il 6/08 più la gara secca tra Siviglia – Roma: il Bayer Leverkusen supera 1-0 gli scozzesi dei Rangers Galsgow per 1-0 con rete di Diaby e nei quarti di finale affronterà l’Inter. La Roma viene eliminata dalla competizione. KO per 2-0 contro il Siviglia firmato dai gol nel primo tempo di Reguilòn e En Nesyri. Il Basilea vince per 1-0 ed elimina l’Eintracht Francoforte passando ai quarti. Quarti di finale anche per gli Wolves che non senza fatica eliminano l’Olympiakos grazie a un rigore a inizio match di Jimenez.

I risultati degli ultimi tre ottavi di finale di ritorno (l’andata fu giocata a marzo) più il risultato del match della Roma contro il Siviglia. I resoconti dei match di Europa League del 6 agosto.

BAYER LEVERKUSEN – RANGERS: 1-0 (51′ DIABY)

Forte dell’1-3 ottenuto all’andata in Scozia, il Bayer Leverkusen chiude la pratica Rangers Glasgow vincendo anche tra le mura amiche. Partita in controllo e dominata dalle Aspirine, che trovano il gol vittoria al 51° con Diaby. Lunedì 10 nel quarto di finale sarà sfida all’Inter.

SIVIGLIA – ROMA: 2-0 (22′ REGUILON, 44′ EN-NESYRI)

Niente da fare per la Roma che viene eliminata dalla competizione. Brutta partita da parte dei giallorossi, che in gara secca vengono superati da una squadra appare per larghi tratti superiore. Poche occasioni per la Roma durante il match, spesso in balia del palleggio avversario, che passano al 22° con una bella progressione personale del terzino Reguilòn. Prima dell’intervallo, En-Nesyri la chiude dopo un bel contropiede orchestrato da Ocampos. Ripresa che diventa formalità per la squadra di Lopetegui, con la Roma che molla il colpo. A recupero inoltrato rosso a Mancini. Siviglia ai quarti di finale.

BASILEA – EINTRACHT FRANCOFORTE : 1-0 (88′ FREI)

Dopo il clamoroso 0-3 ottenuto in trasferta, gli svizzeri del Basilea ottengono il pass per i quarti di finale battendo anche in casa l’Eintracht Francoforte per 1-0. Partita divertente che non vede la rimonta tedesca, ma una buona gestione del vantaggio accumulato da parte dei padroni di casa. Al minuto 88 Fabian Frei trova il gol vittoria. Nei quarti di finale sarà sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

WOLVERHAMPTON – OLYMPIAKOS : 1-0 (9′ JIMENEZ)

L’ultima qualificata ai quarti di finale è il Wolverhampton che al Molinieux batte 1-0 l’Olympiakos. L’andata è finita 1-1 in Grecia e il match è aperto e vivo a qualunque risultato, con le due squadre che non si risparmiano. Gli Wolves passano avanti grazie a un rigore trasformato da Jimenez al 9′, ma rischiano l’agonismo dei greci, che pareggiano con Camara ma il gol è annullato per offside millimetrico. Match che resta teso per tutta la rirpesa e il recupero, con occasioni sa ambo le parti ma dopo 9 minuti di extra time la spunta la squadra di Nuno Espirito Santo, che ai quarti di finale affronterà il Siviglia.

I QUARTI DI FINALE DI UEFA EUROPA LEAGUE

INTER – BAYER LEVERKUSEN

MANCHESTER UNITED – COPENAGHEN

BASILEA – SHAKHTAR DONETSK

SIVIGLIA – WOLVERHAMPTON

