Euro2020: la Top11 della UEFA

Concluso EURO 2020 con l’Italia Campione d’Europa, la UEFA ha scelto la top 11 del torneo. Sono cinque gli azzurri nella miglior squadra dell’Europeo: Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa.

L’Italia ha vinto EURO 2020. Tanti gli Azzurri che si sono meritati menzioni d’onore nella top 11 della UEFA, in in ideale 4-3-3 che riunisce i migliori giocatori del torneo. In porta ovviamente c’è Donnarumma, eletto miglior giocatore dell’Europeo, assieme a Bonucci, miglior gicoatore della finale. In difesa anche Spinazzola, autore di una grande rassegna e purtroppo frenato da un brutto infortunio per semifinali e finale. In mezzo la regia e la classe di Jorginho. In attacco, la velocità e l’elettricità di Chiesa.

Non solo Italia nella top 11. Spazio anche per la seconda classificata, con l‘Inghilterra che riunisce tre suoi elementi nella top 11. Non c’è il capitano Harry Kane in attacco, ma due inglesi in difesa assieme agli italiani Bonucci e Spinazzola. Sono Maguire, il difensore centrale del Manchester United autore di 1 gol nei quarti di finale contro l’Ucraina e Walker del Manchester City, miglior terzino destro dell’europeo.

A centrocampo assieme a Jorginho, il danese Hojbjerg. Il centrocampista del Tottenham si è rivelato l’uomo d’equlibrio nella mediana danese, che ha portato la squadra di Hjulmand ad essere la sorpresa dell’europeo, arrivando in semifinale. A chiudere il reparto il classe 2002 Pedri. Il giocatore del Barcellona è stato un perno del centrocampo spagnolo, dimostrando talento e maturità notevoli per la sua età, superando indenne anche il goffo autogol negli ottavi con la Croazia.

In attacco assieme a Chiesa, un altro inglese. Il posto di ala sinistra va a Sterling. Il giocatore del City non ha fatto una grande finale, ma è stato trascinatore dell’Inghilterra nella fase a gironi con 2 reti in 3 partite e 1 gol nell’ottavo di finale contro la Germania. Il posto di centravanti spetta a Romelu Lukaku. L’attaccante del Belgio, supera la concorrenza di Kane e Benzema. Il 9 dell’Inter chiude il suo europeo con 4 reti. 3 nella fase a gironi e 1 nel quarto di finale contro l’Italia.

TOP 11 UEFA – EURO 2020

DONNARUMMA (ITALIA)

WALKER (INGHILTERRA)

BONUCCI (ITALIA)

MAGUIRE (INGHILTERRA)

SPINAZZOLA (ITALIA)

HOJBJERG (DANIMARCA)

JORGINNHO (ITALIA)

PEDRI (BARCELLONA)

CHIESA (ITALIA)

LUKAKU (BELGIO)

STERLING (INGHILTERRA)

