Euro 2024: Italia agli ottavi con queste combinazioni

Dopo essere stati sconfitti ieri sera di stretto margine, ma di stretto c’è stato solo il risultato finale perché in campo si è vista solo la Spagna, è purtroppo tempo di fare calcoli per capire come qualificarci.

La classifica dopo due giornate dice: Spagna 6 pt. (4 gf e 0 gs e +4 diff. reti); Italia 3 (2 gf e 2 gs e 0 diff. reti), Albania 1 (3 gf e 4 gs e -1 diff. reti) e Croazia 1 (2 gf e 5 gs e -3 diff. reti).

Premessa d’obbligo: per andare avanti ci basta non perdere contro Modric e soci.

Battendo la Croazia ci qualificheremmo agli ottavi da secondi classificati. La Spagna resterebbe prima anche se perdesse contro l’Albania poiché ha vinto lo scontro diretto contro di noi e lo scontro diretto è la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti.

Saremmo secondi anche con un pareggio; come già sottolineato prima, un’eventuale vittoria albanese e l’arrivo a 4 punti insieme a noi ci premierebbe grazie alla vittoria contro i balcanici all’esordio.

Ma se perdessimo, allora le cose si farebbero complicate: dovremmo sperare, per arrivare terzi, che la Spagna fermi gli albanesi. Ma se questi ultimi vincessero, la classifica reciterebbe così: Spagna 6, Albania e Croazia 4 e Italia 3. E addio Europeo.

Neanche con il terzo posto, però, saremmo sicuri di andare agli ottavi. Bisognerà vedere le terze degli altri gironi, ne passano quattro su sei, e sarebbe un calvario.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.