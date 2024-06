Euro 2024, Gruppo E: convocati, diretta TV e streaming Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina

E’ uno dei gironi più equilibrati del torneo, con il Belgio candidato al primo posto e Ucraina, Romania e Slovacchia pronte a battagliare per le altre due piazze.

La martoriata Ucraina ha ottenuto la qualificazione tramite spareggio a discapito dell’Islanda, che nel 2016 apparve per la prima e unica volta in un Europeo facendo un’ottima figura.

La Romania e la Slovacchia, al pari degli ucraini, hanno poche personalità che spicchino in maniera particolare sugli altri e tutte e tre hanno le medesime chance di qualificazione dietro ai belgi.

In parole povere: non è pronosticabile chi passerà il turno insieme al Belgio, che merita un discorso a parte.

BELGIO

La generazione d’oro, per motivi anagrafici, è ormai a fine corsa. Eden Hazard si è ritirato e altri sono fuori dal giro da qualche tempo. Non ci sarà nemmeno Courtois, che non ha recuperato dal grave infortunio patito mesi fa e ha anche litigato con il CT tempo addietro.

I “vecchi” in rosa saranno Vertonghen, De Bruyne e Lukaku, gli ultimi reduci di quella generazione. Poi tantissimi giovani rampanti, tra i queli De Ketelaere, mentre sono stati lasciati a casa anche Thorgan Hazard e Mertens.

A sorpresa c’è anche Witsel, il più precoce della generazione di cui sopra. Aveva dato l’addio alla maglia delle “Furie Rosse” giusto un anno fa, ma a sorpresa, dopo l’ottima stagione all’Atletico Madrid nel nuovo ruolo di difensore centrale, Tedesco lo ha convinto a tornare per l’ultimo tango.

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Nottingham Forest), Thomas Kaminski (Luton Town).

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Bruges), Wout Faes (Leicester),Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atletico Madrid).

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Lione), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg).

Attaccanti: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Siviglia), Loïs Openda (Lipsia), Leandro Trossard (Arsenal).

Formazione tipo (4-3-3): Casteels; Castagne, Witsel, Vertonghen, Theate; Onana, Mangala, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Doku. CT: Tedesco.

ROMANIA

Tolti forse i parmensi Man e Mihahila, non ci sono chissà quali campioni nella rosa stilata dal CT Iordanescu, ma sicuramente non mancheranno agonismo, compattezza e solidità; non a casa i rumeni hanno concluso il loro girone di qualificazione senza sconfitte.

Portieri: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

Difensori: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

Centrocampisti: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

Attaccanti: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)

Formazione tipo (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Man; Hagi, Stanciu, Dragus; Puscas. CT: Iordanescu

SLOVACCHIA

Ct Calzona, dopo aver allenato anche il Napoli negli ultimi mesi, torna a tempo pieno a dedicarsi alla sua Slovacchia e vara una lista senza giocatori di spicco eccetto Skriniar, che al PSG ha però da tempo perso il posto da titolare per infortuni vari.

Portieri: Martin Dúbravka (Newcastle), Henrich Ravas (New England), Marek Rodák (Fulham)

Difensori: Vernon De Marco (Hatta), Norbert Gyömbér (Salernitana), Dávid Hancko (Feyenoord), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Adam Obert (Cagliari), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Milan Škriniar (Paris), Denis Vavro (Copenhagen)

Centrocampisti: László Bénes (Hamburg), Matúš Bero (Bochum), Ondrej Duda (Hellas Verona), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Stanislav Lobotka (Napoli), Tomáš Rigo (Ostrava)

Attaccanti: Róbert Boženík (Boavista), Dávid Ďuriš (Ascoli), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord), Ivan Schranz (Slavia Praha), David Strelec (Slovan Bratislava), Tomáš Suslov (Verona), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec)

Formazione tipo (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Dusic, Bozenik, Suslov. CT: Calzona.

UCRAINA

L’elemento di spicco è sicuramente Lunin, portiere titolare del Real Madrid campione d’Europa, mentre il resto della lista vede tanti buoni giocatori, moltissimi dei quali militanti in squadre del proprio Paese. Ci aspettiamo molto dal genoano Malinovskiy, da Yaremchuk, da Yarmolenko e da Mudryk.

Portieri: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica)

Difensori: Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr), Vitaliy Mykolenko (Everton), Oleksandr Svatok (Dnipro-1), Maksym Talovierov (LASK), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

Centrocampisti: Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Viktor Tsygankov (Girona), Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk)

Attaccanti: Artem Dovbyk (Girona), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Vladyslav Vanat (Dynamo Kyiv), Roman Yaremchuk (Valencia)

Formazione tipo (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Malinovskyi; Tsyhankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT: Rebrov

DOVE VEDERLE IN TV

Lunedì 17 giugno

Gruppo E: Romania-Ucraina (Monaco, 15:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo E: Belgio-Slovacchia (Francoforte, 18:00) DIRETTA RAI 2 + SKY

Venerdì 21 giugno

Gruppo E: Slovacchia-Ucraina (Düsseldorf, 15:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Sabato 22 giugno

Gruppo E: Belgio-Romania (Colonia, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Mercoledì 26 giugno

Gruppo E: Slovacchia-Romania (Francoforte, 18:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo E: Ucraina-Belgio (Stoccarda, 18:00) DIRETTA RAI 2 + SKY

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.