Euro 2024, Gruppo D: convocati, diretta TV e streaming Francia, Olanda, Austria e Polonia

All’apparenza il Gruppo D è quello che promette meno sorprese. Francia e Olanda sono di un’altro pianeta rispetto ad Austria e Polonia; buona squadra quella austriaca, da qualche anno in ripresa, alle prese con un forte ricambio generazionale quella polacca, che non ha fatto granché nelle ultime rassegne a cui ha partecipato.

C’è un precedente tra francesi e olandesi e risale a Euro 2000. Anche in quell’occasione le compagini furono sorteggiate nello stesso girone e non lasciarono nemmeno le briciole alle povere Danimarca e Repubblica Ceca. Nell’ultimo incontro, valevole per il primo posto, si affrontarono e la spuntarono gli olandesi padroni di casa per 3-2.

Nel 2008 si affrontarono, sempre nella fase a gironi, Austria e Polonia e finì 1-1. Gli austriaci, padroni di casa, e i polacchi non passarono il turno.

FRANCIA

Dopo la delusione continentale di tre anni fa, per i francesi sembra essere il momento del riscatto; ma gli ostacoli sulla strada verso la coppa sono molti e di notevole caratura.

Didier Deschamps, apparentemente all’ultimo valzer sulla panchina francese, ha vinto il Mondiale 2018 e perso due finali, quella dell’ultimo campionato mondiale contro l’Argentina e, soprattutto, quella dell’Europeo casalingo del 2016 contro il Portogallo. In caso di successo sarebbe l’unico al mondo ad aver vinto Europeo e Mondiale sia da calciatore sia da allenatore.

Non ci sono sorprese nella lista dei convocati. Un paio di novità quali il difensore Clauss e la punta Barcola e poi spazio a tutti, compreso il grande vecchio Giroud, in procinto di sbarcare in MLS dopo tre anni esaltanti al Milan e pronto anche all’addio alla maglia della Nazionale insieme ad altri senatori.

Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Difensori: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N’Golo Kanté (Al-Nassr), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris)

Attaccanti: Bradley Barcola (Paris), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Inter)

Formazione tipo (4-3-3): Maignan; Clauss, Saliba, Konate, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Coman, Giroud, Mbappe. CT: Dechamps.

OLANDA

“Rambo” Koeman, che da calciatore vinse l’edizione del 1988 con gli Orange, vuol trionfare anche da CT e la lista dei 23 conferma la sua selezione quale favorita del torneo.

L’unica assenza di rilievo è quella di De Roon, infortunatosi durante la finale di Coppa Italia e costretto ad alzare bandiera bianca, ma i presenti sono di livello estremamente elevato. A sostituire in lista l’atalantino è Wijnaldum, mentre gli orobici saranno comunque rappresentati da Koopmeiners. Il passaggio del turno sembra già assodato, resterà da capire il prosieguo.

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq), Teun Koopmeiners (Atalanta)

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim)

Formazione tipo (3-4-2-1): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Ake; Dumfries, Schouten, De Jong, Blind; Simons, Gakpo; Weghorst. CT: Koeman

AUSTRIA

Dopo anni bui, da qualche tempo gli austriaci si sono ripresi e hanno ricominciato ad apparire nelle manifestazioni continentali, mentre a quelle iridate non partecipa dal 1998.

Guidata da Rangnick, la selezione alpina promette molto bene e l’obiettivo principale è andare avanti almeno fino agli ottavi di finale, come accaduto nella scorsa edizione (eliminata dall’Italia). Con Francia e Olanda nel girone sarà difficile ottenere i primi due posti, ma il terzo è fattibile vista la poca consistenza della Polonia.

Il nostro campionato sarà rappresentato dai soli Posch e Arnautovic, il quale potrebbe lasciare a fine torneo. Le stelle sono Grillitsch, Sabitzer e Laimer, mentre ci si aspetta il salto di qualità da parte di Gregoritsch.

Portieri: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union SG), Patrick Pentz (Brøndby)

Difensori: Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Maximilian Wöber (Mönchengladbach)

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (Leipzig)

Attaccanti: Marko Arnautović (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Brom)

Formazione tipo (4-2-3-1): Schlager; Posch, Querfeld, Danso, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumartner, Sabitzer; Gregoritsch. CT: Rangnick

POLONIA

Qualificatisi a fatica, i polacchi sembrano proprio i candidati principali all’eliminazione immediata, anche se potrebbero provare a strappare il terzo posto all’Austria. Non è, comunque, squadra che faccia stropicciare gli occhi e i senatori vicini ai saluti sono svariati, sicuramente Glik e Lewandowski, ma anche Szczesny.

Tolto l’attaccante del Barcellona, il giocatore più forte è certamente Zielinski, mentre sono chiamati a far bene Zalewski e Urbanski. Curiosità, infine, attorno a Piatek e Swiderski.

Vada come vada, a fine torneo la selezione polacca necessiterà di un corposo rinnovamento a causa delle non buone prestazioni offerte negli ultimi anni.

Portieri: Marcin Bulka (Nice), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Empoli), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Centrocampisti: Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Athens), Sebastian Szymański (Fenerbahçe), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli)

Attaccanti: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Başakşehir), Michał Skóraś (Club Brugge), Karol Świderski (Hellas Verona)

Formazione tipo (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. CT: Probierz

DOVE VEDERLE IN TV

Domenica 16 giugno

Gruppo D: Polonia-Olanda (Amburgo, 15:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Lunedì 17 giugno

Gruppo D: Austria-Francia (Düsseldorf, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Venerdì 21 giugno

Gruppo D: Polonia-Austria (Berlino, 18:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo D: Olanda-Francia (Lipsia, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Martedì 25 giugno

Gruppo D: Olanda-Austria (Berlino, 18:00) DIRETTA RAI 2 + SKY

Gruppo D: Francia-Polonia (Dortmund, 18:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

