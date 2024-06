Euro 2024, Gruppo C: convocati, diretta TV e streaming Inghilterra, Danimarca, Serbia e Slovenia

Interessantissimo è anche il Gruppo C, nel quale il momento clou sarà il derby balcanico, sentitissimo, tra Slovenia e Serbia, che si ritroveranno in un Europeo dopo ben 24 anni. Euro 2000, infatti, fu il primo e fin qui unico per entrambe le compagini dopo la dissoluzione della Jugoslavia e il caso volle che si sfidassero nel girone.

Ne uscì un match straordinario in cui gli sloveni, avanti di tre gol, vennero rimontati e fermati sul pareggio. Alla fine i serbi passarono il turno fermandosi fragorosamente ai quarti contro l’Olanda (6-1), mentre gli sloveni terminarono all’ultimo posto con due punti.

Un quarto di secolo, o quasi, dopo, le due rivali si ritroveranno in un girone di cui faranno parte anche Inghilterra e Danimarca, semifinaliste tre anni fa. Come sappiamo, la spuntarono gli inglesi. Analizziamo adesso le liste dei convocati.

INGHILTERRA

“It’s coming home” cantano da anni i tifosi d’Oltremanica, ma la Coppa non torna. E non torna perché le varie selezioni avvicendatesi nel corso dei decenni, pur potendo contare su grandi singoli, ad esempio un centrocampo mica male formato da Lampard, Gerrard e Beckham, non ha mai fatto il salto di qualità in termini di collettivo fallendo ogni volta. Sarà diverso quest’anno? Boh.

Altro tallone d’Achille, il portiere. Eccetto un mito come Banks e un gran bel personaggio come Shilton, gli inglesi hanno schierato portieri scarsi o appena discreti, troppo spesso inclini all’errore vistoso. Indimenticabili i gol presi da distanze siderali da Seaman, in realtà ottimo tra i pali, ma incline agli errori in piazzamento, o i pasticci di James, Green, Hart e Robinson.

Pickford, invece, è affidabile senza particolari picchi, ma dà sicurezza. In difesa siamo curiosi di vedere le prove di Konsa e Guehi, due campioni del mondo con la selezione U17 ben sette anni fa, mentre a centrocampo largo ai giovani con il solo Bellingham già superstar.

Tanti giovani anche in avanti, insieme al solito Kane, ancora a caccia del primo trofeo in carriera, un Saka in cerca di riscatto dopo il rigore sbagliato tre anni fa in finale, la stellina del Chelsea Palmer e il già pluridecorato Foden.

Il CT è sempre Southgate, forse alle ultime battute dopo anni comunque importanti, che a sorpresa ha lasciato a casa Tomori, mai considerato in generale, e Grealish; fuori, ma per infortunio, anche Maguire.

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Centrocampisti: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa), Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea)

Formazione tipo (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT: Southgate

DANIMARCA

Malgrado lo shock per quanto accaduto a Eriksen durante l’esordio contro la Finlandia, i danesi furono la grande sorpresa della scorsa edizione e si fermarono solo in semifinale proprio contro gli inglesi.

Alla loro ultima apparizione in un torneo ufficiale il portiere Schmeichel, proprio Eriksen e capitan Kjaer, quest’ultimo decisivo negli interminabili, angoscianti, minuti in cui il cuore dell’allora interista si fermò poiché fu il primo a soccorrerlo e a tirargli fuori la lingua prima che soffocasse.

Svariati i nomi interessanti convocati per la rassegna da CT Hjulmand e in cirtù di cià possiamo supporre ragionevolmente che questa nazionale sia candidata a fare strada anche questa volta.

Portieri: Mads Hermansen (Leicester), Frederik Rønnow (Union Berlin), Kasper Schmeichel (Anderlecht)

Difensori: Joachim Andersen (Crystal Palace), Alexander Bah (Benfica), Andreas Christensen (Barcelona), Mathias Jørgensen (Brentford), Simon Kjær (AC Milan), Rasmus Kristensen (Roma), Victor Kristiansen (Bologna), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Jannik Vestergaard (Leicester)

Centrocampisti: Jacob Bruun Larsen (Burnley), Thomas Delaney (Anderlecht), Anders Dreyer (Anderlecht), Christian Eriksen (Manchester United), Morten Hjulmand (Sporting CP), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford)

Attaccanti: Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Anderlecht), Rasmus Højlund (Manchester United), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Wolfsburg)

Formazione tipo (4-3-3): Ronnow, Jelert, Kjaer, Vestergaard, Kristiansen; Hjulmand, Hojberg, Jensen; Dreyer, Hojlund, Damsgaard. CT: Hjulmand

SERBIA

Ct Stojkovic ha attinto anche dal nostro campionato per allestire una buona rosa che possa cercare la qualificazione in un girone estremamente duro.

Ci sono i fratelli Milinkovic-Savic, Milenkovic, Samardzic, Jovic, Vlahovic, Kostic e l’ex torinista Lukic. Basteranno per passare il turno? La speranza è quella, ma non sarà facile.

Portieri: Vanja Milinković-Savić (Torino), Đorđe Petrović (Chelsea), Predrag Rajković (Mallorca)

Difensori: Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Milenković (Fiorentina), Filip Mladenović (Panathinaikos), Strahinja Pavlović (Salzburg), Uroš Spajić (Crvena zvezda), Nemanja Stojić (Crvena zvezda), Miloš Veljković (Werder Bremen), Filip Kostić (Juventus)

Centrocampisti: Veljko Birmančević (Sparta Praha), Mijat Gaćinović (AEK Athens), Nemanja Gudelj (Sevilla), Ivan Ilić (Torino), Saša Lukić (Fulham), Nemanja Maksimović (Getafe), Srdjan Mijailović (Crvena Zvezda), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Vujadin Samardžić (Udinese)

Attaccanti: Luka Jović (Milan), Aleksandar Mitrović (Al-Hilal), Petar Ratkov (Salzburg), Dušan Tadić (Fenerbahçe), Dušan Vlahović (Juventus), Andrija Živković (PAOK)

Formazione tipo (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Babic; Zivkovic, Lukic, Mijailovic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic. CT: Stojkovic

SLOVENIA

La prima cosa da dire è che fa un gran piacere rivedere Josip Ilicic, fermato dalla depressione nel suo miglior momento in quel di Bergamo durante quell’infernale era di pandemia di Covid-19. Tornato a casa, il buon Josip si è rimesso in forma buttando via i chili di troppo e al Maribor è tornato a sciorinare calcio. Sarà bello rivederlo anche perché, avendo 36 anni, potrebbe essere al passo d’addio.

Tolto l’ex atalantino, è una rosa piena di speranze e buoni giocatori non più giovanissimi, ad esempio Kurtic, e quello da seguire maggiormente è la punta del Lipsia Sesko, di cui si fa un gran parlare in sede di mercato.

Gli sloveni, sorprese a parte, sembrano i candidati per l’eliminazione immediata del torneo, ma occhio alle soprese.

Portieri: Vid Belec (APOEL), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Igor Vekić (Vejle)

Difensori: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznań), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Sochi), Erik Janža (Górnik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz), Petar Stojanović (Sampdoria)

Centrocampisti: Timi Elšnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Tomi Horvat (Sturm Graz), Josip Iličić (Maribor), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodø/Glimt)

Attaccanti: Žan Celar (Lugano), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux)

Formazione tipo (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovik, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Sporar. CT: Kek

DOVE VEDERLE IN TV

Domenica 16 giugno

Gruppo C: Slovenia-Danimarca (Stoccarda, 18:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo C: Serbia-Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Giovedì 20 giugno

Gruppo C: Slovenia-Serbia (Monaco, 15:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

Gruppo C: Danimarca-Inghilterra (Francoforte, 18:00) DIRETTA RAI 2 + SKY

Martedì 25 giugno

Gruppo C: Inghilterra-Slovenia (Colonia, 21:00) DIRETTA RAI 1 + SKY

Gruppo C: Danimarca-Serbia (Monaco, 21:00) DIRETTA ESCLUSIVA SKY

