eSports: tutte le iniziative di F1, MotoGP e NBA

In questi periodi di blocco totale – o quasi – delle attività sportive causa emergenza Coronavirus, alcuni sport provano a sopravvivere, in qualche modo.

Lo fanno, cioè, con gli eSports, acronimo di electronicSports, appunto sport ‘elettronici’, o meglio virtuali.

3 in particolare i settori coinvolti: F1, Moto GP e NBA.

F1

La Formula 1 doveva iniziare il 15 Marzo, come di consueto con il GP di Australia, ma è stato rimandato, poi annullate o rimandate anche le 7 tappe successive.

Il Mondiale però sopravvive, quindi, a livello virtuale, con la competizione alla quale, in teoria, può partecipare chiunque, purché possegga la versione online del videogioco.

Videogame ideato dall’azienda Codemasters, a cui quindi si appoggia il Campionato virtuale, nel quale, per volere degli organizzatori della ‘reale’ Formula 1, partecipano sempre più i veri piloti.

I primi a partecipare, nel GP del Bahrein, prima tappa della attuale stagione virtuale di F1, sono stati Lando Norris della McLaren e Nicholas Latifi della Williams.

A vincere però un cinese giovane collaudatore McLaren, Guanyu Zou, che nella realtà non ha ancora mai corso in F1.

La seconda tappa si è corsa nell’ultimo weekend proprio a Melbourne, dove cioè di consueto si corre la prima del Mondiale vero e proprio.

Non quindi sul circuito di Hanoi, che nel mondiale reale si sarebbe dovuta correre proprio nell’ultimo fine settimana, segnando il debutto assoluto in F1 del Vietnam.

Vittoria di Charles Leclerc, la prima per il monegasco in un Campionato virtuale, con Lando Norris ritirato per problemi di connessione internet – e non l’ha presa bene.

In un Gran Premio che ha visto, fun fact, la partecipazione anche del giocatore di cricket Ben Stokes, personalità sportiva britannica dell’altro, invitato a partecipare dalla RedBull e arrivato ultimo.

La F1 virtuale esiste ormai da 3 anni, sta subendo una grande crescita, che di certo aumenterà in questo periodo.

Ultima edizione vinta da David Tonizza, della Ferrari Driver Academy, mentre a livello costruttori trionfo della RedBull.

Moto GP

In fermento anche la MotoGP virtuale, specie con la Ducati, che ha annunciato la nascita della sua prima squadra virtuale ufficiale, il Ducati Corse eSports.

Oltre ad aver anche scelto il pilota di punta: sarà Andrea Saveri, noto nell’ambito degli eSport con il nickname di AndrewZh

Praticamente un predestinato: nato a Bologna 19 anni fà, residente a pochi chilometri da Borgo Panigale, dove c’è la storica sede Ducati, appassionato di motori fin da piccolo e ducatista praticamente per retaggio familiare.

Corre già da qualche anno per la Ducati nella Moto GP virtuale, ma, appunto, solo ora è diventato ufficiale. Correrà con una Ducati Monster.

Già quando non lo era, ha fatto vedere di che pasta è fatto, con risultati eccellenti: al suo primo anno, nel 2018, subito il 3° posto nella classifica finale, e l’anno successivo, appunto 2019, subito il suo primo titolo, alla guida della Ducati Desmosedici GP.

Seppur risicato, ottenuto solo all’ultima tappa di Valencia e con soli 2 punti di vantaggio sul secondo classificato, è pur sempre un successo straordinario.

Nella stagione in corso, dopo il passaggio al ProDraft, con l’ottava posizione si assicura il passaggio alla seconda fase ed entra negli 11 finalisti per il titolo stagionale.

Parole d’elogio nei suoi confronti spese da parte di Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati Corse:

“Discutevamo di ufficializzarlo già prima che diventasse campione, lo scorso anno. Pilota straordinario e vero ducatista, gli facciamo un grosso ‘in bocca al lupo’ “.

Lo stesso AndrewZh apparso emozionato per questa importante nomina:

“Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Non è stato facile accedere alla fase finale, il livello è molto alto. Spero di ripagare la fiducia della Ducati con ottimi risultati.”

NBA

Non solo motori, anche uno sport di squadra viene trasposto a livello di eSports, e trattasi del basket e particolareggiando dell’NBA.

Il campionato di basket statunitense, indi il più importante e prestigioso al mondo, approda a livello virtuale.

Si tratta cioè dell’ NBA 2K Players tournament, torneo virtuale del videogame NBA 2K20, celebre titolo dell’azienda Visual Concepts.

Torneo iniziato lo scorso 3 Aprile e che vede coinvolti 16 giocatori NBA a contendersi, dal divano di casa con la XBoxOne, i 100mila dollari di montepremi, da devolvere in beneficienza per la lotta al Covid-19.

Il torneo viene addirittura trasmesso in diretta tv negli States, nei canali ESPN e ESPN2.

Fra le stelle NBA impegnate anche Devin Booker dei Phoenix Suns e Trae Young, astro nascente degli Atlanta Hawks.

