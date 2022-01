Empoli-Roma 2-4, voti e pagelle: “Abraham show e Sergio Oliveira segna ancora”

Vittoria per la Roma che regola la pratica Empoli grazie ad un ottimo primo tempo.

Alla Roma bastano 40 minuti di puro spettacolo per regolare la difficile pratica Empoli.

I giallorossi si riscoprono belli e devastanti, soprattutto grazie ad una fase offensiva che mette in mostra tutte le grandi doti e qualità dei propri effettivi che danno vita al miglior primo tempo della stagione giallorossa.

Un saggio di potenza e qualità che ha visto in Tammy Abraham l’interprete più autorevole. L’inglese è prima un rapace d’area nel siglare il gol del vantaggio e poi è bravo e lesto a sfruttare la mischia per ribadire in rete il secondo gol della partita.

Oltre i gol, l’inglese si fa apprezzare per un molteplice numero di grandi giocate che aiutano la squadra, come ad esempio il tacco che fa partire Mkhitaryan per il 4-0 firmato poi da Zaniolo.

Proprio l’armeno è grandissimo protagonista del primo tempo, così come il trequartista italiano che torna a festeggiare un gol.

C’è gloria, ancora una volta, anche per Sergio Oliveira che sembra averci preso gusto nel segnare e nel decidere le partite. Il portoghese ha mostrato, anche oggi, autorità ed eleganza nelle proprie giocate affermandosi come un acquisto di altissimo livello.

Nonostante ciò, per l’ennesima volta la Roma si è ritrovata a non legittimare totalmente il vantaggio maturato entrando, nel secondo tempo, con il solito atteggiamento leggero che ha dato voglia e fiducia all’Empoli.

I toscani, disastrosi nel primo tempo, specie nell’approccio difensivo, tornano a giocare quel calcio che li ha resi più che apprezzabili in questo campionato e sono riusciti a siglare due gol.

Troppi pochi, però, per pensare di recuperare il match che viene portato a casa dalla Roma.

Le pagelle dell’Empoli

Vicario 6: In un solo tempo, vede insaccarsi quattro palloni in porta e non può farci assolutamente nulla.

Fiamozzi 4,5: Gioca, a sorpresa, come titolare e la scelta non paga. Distrutto totalmente dall’esuberanza dei giocatori offensivi della Roma che appaiono imprendibili per il ragazzo italiano.

Ismajli 5: Evita il 5-0 di Zaniolo immolandosi al posto di Vicario, nonostante ciò non fa nulla per evitare i precedenti 4 gol in un tempo che vede la difesa di Andreazzoli assolutamente insufficiente.

Tonelli 4,5: Dovrebbe dare esperienza, invece sembra che tremino le gambe più a lui che agli altri. Troppi errori e la sua marcatura su Abraham è fin troppo leggera e arrendevole.

Marchizza 5: Partita da dimenticare per il giovane terzino dei toscani. Complice, come tutta la squadra, di un primo tempo orribile da parte dei suoi e sfortunato nell’infortunio che lo obbliga ad abbandonare anzitempo il match. (dal 42′ Viti 6: Prestazione interessante, specie in fase offensiva dove nel secondo tempo sembra poter essere un’alternativa in più per l’attacco).

Zurkowski 5,5: Una delle sorprese più liete della stagione per qualità e forza. Oggi non dimostra le sue grandi qualità anche grazie ad una Roma devastante nella prima fase di gioco.

Ricci 5,5: Mourinho gli mette Mkhitaryan in marcatura e la partita del giovane talento italiano non decolla mai. Qualche giocata interessante nel secondo tempo, ma troppo poco per rendere ottimale la propria prestazione

Bandinelli 6,5: Fa quel che può. Nel primo tempo non riesce ad ispirare i compagni, ma nel secondo la musica cambia giocando molto bene e servendo anche un assist. Non è colpa sua il rotondo risultato. (dal 81′ Benassi 6 SV)

Bajrami 6,5: Un gol che regala speranza ai suoi ma, soprattutto, la solita grande qualità nel condurre le azioni offensive dei propri compagni. Nel secondo tempo è un costante pericolo per la difesa giallorossa.

Henderson 6: Partita dolce/amara per il trequartista dell’Empoli. Nel primo tempo è stato totalmente invisibile, mentre nei secondi 45 minuti sembra lentamente accendersi fino a risultare importante in alcune azioni. Un assist per lui. (dal 81′ Cutrone SV)

Pinamonti 6: Nonostante il gol, ha sofferto molto il confronto con i difensori giallorossi che hanno giocato molto bene per arginare l’attaccante italiano.

Aurelio Andreazzoli 5,5: Nel secondo tempo si è visto il solito Empoli, propositivo ma che sa anche riconoscere quando deve abbassarsi e rispettare l’avversario, ma il problema è stato il primo tempo. La linea difensiva era fin troppo alta e la squadra è stata sovrastata in ogni reparto dalla Roma.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Primo tempo senza lavoro per il portoghese. Nel secondo tempo non ha colpe sui gol subiti.

Smalling 5,5: Ingenuo su alcune situazioni che arrivano, specialmente, nel secondo tempo dove la difesa della Roma sembra andare leggermente in difficoltà.

Mancini 6,5: Nonostante l’illusione del gol e l’esultanza smorzata dall’evidenza che il gol, in realtà, è di Abraham, la prestazione dell’italiano è positiva. Non si registrano sbavature e sembra il più concreto dei tre difensori. Sfortunato sulla deviazione sul tiro di Bajrami.

Ibanez 6: Bravo nel primo tempo, più incerto nel secondo dove perde alcuni palloni abbastanza sanguinosi. Resta una prestazione apprezzabile quella del giovane difensore.

Karsdorp 6: Primo tempo positivo per l’olandese che, come al solito, si fa apprezzare per il grande lavoro svolto in fase offensiva. Meno bene quando doveva difendere e specie nei secondi 45 minuti è sembrato meno lucido del solito.

Cristante 6,5: Doveva dare equilibrio alla squadra e lo fa senza alcun problema. Amministra molto bene il centrocampo e si gode la festa dei giocatori offensivi dei suoi compagni giallorossi. Nel secondo tempo non commette troppe sbavature, nonostante il ritorno dell’Empoli.

S.Oliveira 7: 2 su 2 per il portoghese. Il nuovo arrivo in casa Roma si dimostra di assoluta qualità e può festeggiare il gol del momentaneo 3-0 mettendo il pallone sotto l’incrocio. Lo si vede subito che, quando tocca il pallone, parliamo di un giocatore di assoluta eleganza e qualità.

Mkhitaryan 7,5: Giganteggia in mezzo al campo, finché le forze glielo permettono. Nel primo tempo è di gran lunga il giocatore più qualitativo ed efficace della squadra dando l’impressione di non fare mai la scelta sbagliata. Nel secondo tempo è ugualmente importante ma le forze vanno ad esaurirsi, fino all’inevitabile cambio. (dal 75′ Veretout 6: Entra per dare equilibrio e non commette errori).

Maitland-Niles 6,5: C’è anche il suo zampino sul primo gol del match. L’impressione è che Mourinho su di lui avesse ragione: duttile, veloce ed efficace. Alla lunga sarà un grande valore aggiunto. (dal 60′ Vina 6: Meno esuberante dell’inglese, ma entra in un momento di partita dove bisogna difendere).

Zaniolo 7,5: Devastante nel primo tempo. Nei 40 minuti di calcio totale della Roma, il trequartista italiano mette il suo zampino siglando il poker dopo un’azione di estrema bellezza. Oggi sembrava particolarmente ispirato proponendo giocate giuste e tanta grinta. (dal 78′ Afena-Gyan SV)

Abraham 8,5: Basterebbero i primi 40 minuti per riassumere la partita dell’inglese che giganteggia in modo inequivocabile in mezzo a tutta la difesa dell’Empoli. Pronti, via ed è proprio lui a sbloccare il match da rapace per poi firmare la doppietta su calcio d’angolo e ispirare con un tacco magnifico il quarto gol. Decisivo.

Josè Mourinho 7: Nei primi 40 minuti il risultato sarebbe dovuto essere anche superiore al 10. La Roma fa un primo tempo da calcio-spettacolo, ma nel secondo torna ad evidenziare i soliti blackout e svarioni che permettono agli avversari di tornare a credere nella rimonta. Oggi, però, sono 3 punti pesanti.

Migliori Bookmakers AAMS