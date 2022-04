Empoli-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 24-4-2022

Dove vedere Empoli-Napoli, match della 34° giornata di Serie A 2021-2022. L’incontro si giocherà domenica 24 aprile ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani. La partita Empoli-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Il Napoli potrebbe già aver scritto la parola fine per la lotta scudetto. La sconfitta contro la Fiorentina ed il pareggio della Roma dello scorso turno, hanno condannato la squadra di Luciano Spalletti. Tanti sono stati i punti persi nel proprio stadio. Mentre Inter e Milan saranno impegnato con le due romane, Roma e Lazio, i partenopei saranno di scena domenica pomeriggio ad Empoli.

Paradossalmente il Napoli risulta più vittorioso in trasferta. Infatti con 16 partite giocate, sono stati ben 37 i punti guadagnati. Al contrario, dai 17 match giocati al Maradona sono stati accumulati solamente 30 punti. Uno score davvero molto magro per una squadra come il Napoli che da sempre ha fatto dello stadio l’uomo in più per le proprie partite.

Dall’altra parte, però, c’è un Empoli che ha bisogno di riscatto. La squadra di Aurelio Andreazzoli ha uno dei peggiori rendimenti tra quelli dei principali campionati europei. Solamente pareggi e sconfitte in questo 2022 per i toscani in che non vincono dal 12 dicembre, ossia dal match d’andata proprio contro i partenopei quando il gol di Cutrone ha regalato i tre punti agli Azzurri.

L’Empoli non rischia tantissimo la retrocessione poiché è quattordicesimo e con 34 punti. La zona calda è lontana dodici punti ma si dovrà sicuramente cercare di cambiare rotta se si vuole puntare ad un fine campionato tranquillo.

Dove vedere Empoli-Napoli in diretta TV e streaming

Partita : Empoli-Napoli

: Empoli-Napoli Data : 24 Aprile

: 24 Aprile Orario : 15:00

: 15:00 Diretta tv : DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Empoli Napoli, match della 34° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Empoli – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Empoli – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Empoli Napoli è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare in radiocronaca Empoli-Napoli

La radiocronaca di Empoli-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Empoli-Napoli, le ultimissime

L’Empoli punta su un 4-3-2-1. Vicario tra i pali e davanti a lui la difesa con Romagnoli e Luperto da centrali e sulle fasce Stojanovic con Parisi. Per la mediana, Andreazzoli ritrova Zurkowski che potrebbe affiancare Asllani e Bandinelli. Sulla trequarti Henderson e Bajrami dietro l’unica punta Pinamonti.

Il Napoli con il solito 4-3-3. Con Ospina che dovrà riprendersi da un’influenza, a porta ci sarà ancora Meret. A difesa, Spalletti perde Koulibaly per squalifica ed al posto suo ci sarà Juan Jesus che affiancherà Rrahmani. Come terzini sempre Zanoli assieme a Mario Rui. Per il centrocampo Fabian Ruiz preferito a Lobotka con Anguissa e Zielinski a supporto. In attacco Lozano e Insigne con Osimhen.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.