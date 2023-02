Empoli-Napoli 0-2, Spalletti: “Partita giocata a ritmi davvero elevati. Dispiace per l’espulsione di Mario Rui”

Al termine della partita tra Empoli e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza post-partita. Le parole del tecnico azzurro.

Altri tre punti per il Napoli di Luciano Spalletti, questa volta in casa dell’Empoli. Gli azzurri vincono e convincono con una prestazione davvero sublime. Luciano Spalletti può considerarsi estremamente felice per quanto visto in questi novanta minuti. La squadra è cresciuta davvero tanto rispetto allo scorso anno ed Empoli è stato la rinascita.

Proprio al Castellani, infatti, un anno fa gli azzurri avevano detto addio al sogno scudetto in una partita rocambolesca che dal 2-0 per gli azzurri ha condotto ad un 3-2 da parte dei padroni di casa. La mentalità è cambiata del tutto ,così come anche il clima che adesso si respira nello spogliatoio. Ad Empoli i giocatori hanno lottato su ogni pallone e la partita si è giocata a ritmi altissimi.

Queste cose, secondo Spalletti, fanno ben sperare per il futuro. Oltre alla prestazione straordinaria dei soliti Osimhen e Lobotka, oggi grande impegno anche da parte di Kvara. Il georgiano non avrà segnato ma si è dimostrato comunque fondamentale. Oggi l’attaccante è stato preso di mira dai tifosi empolesi che lo hanno potuto fermare solamente con i calci.

Dal calcio nei confronti di Kvara a quello di Mario Rui. Il portoghese ha perso la lucidità con un calcio ai danni di Caputo che gli ha costato il rosso. Il giocatore non ci sarà nelle partite importanti contro Lazio e forse anche contro l’Atalanta. Spalletti è dispiaciuto per l’espulsione nei suoi confronti in un momento di assoluto stradominio della propria squadra.

Un ringraziamento va sempre ai tifosi. Nonostante la trasferta vietata, erano tantissimi i supporters azzurri ad occupare gli altri posti del Castellani. Questo tifo dà grande forze ai calciatori che in campo vogliono dare solamente il meglio.