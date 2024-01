Video Gol e Highlights di Empoli-Monza 3-0, 21° giornata di Serie A: la tripletta di Kurzowki regala tre punti importantissimi ai toscani che possono iniziare la loro rimonta verso la salvezza

Toscani guidati per la prima volta in panchina da Nicola vincono e convincono. Un netto 3-0, senza discussione, rappresenta un buon viatico per recuperare punti in classifica e rimanere ancora nella massima serie. Ora sono a 16 punti, a meno due dalla salvezza.

Monza non pervenuto, troppo sterile in avanti e con un possesso palla piuttosto sterile. Rimangono fermi a metà classifica con 25 punti.

Sintesi Empoli-Monza 3-0 :

Incontro che nelle prime fasi vede la formazione ospite fare la partita. All’ottavo minuto di gioco arrivano vicini alla conclusione, dopo un cross di Dany Mota che trova Luperto attento a deviare la sfera e far sì che non arrivi sui piedi di Colpani libero davanti alla porta.

Poco dopo il decimo minuto padroni di casa pericolosi. Luperto serve Gyasi in profondità. Quest’ultimo, a tu per tu con Sorrentino, si fa ipnotizzare da quest’ultimo.

VANTAGGIO DELL’EMPOLI! Cambiaghi crossa dalla sinistra, la palla s’impenna dopo una deviazione di un difensore lombardo. La sfera, quindi, termina vicino a Zurkowski, il quale trova una grande conclusione al volo con il destro dalla distanza!

Quattro minuti più tardi c’è una conclusione a sorpresa di Colpani con il mancino, ma la sua traiettoria non sorprende Caprile.

Poco dopo la metà della prima frazione di gioco, azione veloce e alla mano dei lombardi, Colpani-Pessina-Dany Mota, con il portoghese che calcia alto una volta entrato in area di rigore.

Quando si è superata la mezz’ora da un minuto azione pericolosa conclusa con una conclusione di Gagliardini che termina alta di poco sopra l’incrocio dei pali!

Quindi una conclusione completamente sballata di Colpani a dieci minuti dal termine della prima frazione.

RADDOPPIO DELL’EMPOLI! Zurkowski è rapido a colpire di testa in tap-in dopo la respinta di Sorrentino sulla conclusione ravvicinata di Cerri, servito molto bene da Cambiaghi!

Non accade più nulla di significativo dopo la rete del raddoppio toscana.

Ripresa che vede i padroni di casa ancora pericolosi. La prima azione è costruita da loro, con Cerri che trova Marin al limite dell’area, ma la sua conclusione è alta!

Ospiti che si fanno vedere al settimo minuto. Colpani crossa al centro, Caprile respinge e D’Ambrosio prova a colpire verso la porta, ma l’esito termina sul fondo. Un minuto più tardi lo stesso Colpani prova una conclusione che viene ribattuta in calcio d’angolo.

TRIS DELL’EMPOLI! Maleh pesca Shpendi in area, l’albanese calcia addosso a Caldirola, quindi sulla ribattuta è pronto Zurkowski che sigla la sua tripletta personale!

A sette minuti dal termine c’è l’ultima occasione creata dagli ospiti con un colpo di testa di Caldirola che viene bloccato facilmente da Caprile.

Highlights e Video Gol di Empoli-Monza 3-0 :

Tabellino di Empoli-Monza 3-0 :

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski (61′ st Cacace), Zurkowski, Grassi, Marin (61′ st Maleh), Gyasi; Cerri (69′ st Shpendi), Cambiaghi (86′ st Fazzini). Allenatore: Nicola

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo (46′ st D’Ambrosio), Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira (67′ st Carboni), Pessina, Gagliardini (46′ st Bondo), Kyriakopoulos; Colpani (75′ st Maldini), Mota; Colombo (46′ st Maric). Allenatore: Palladino

Arbitro: Guia (Olbia)

Marcatori: 13′ pt , 38′ pt, 73′ st. Zurkowski (E)

Assist:

Ammoniti: Bereszynski (E), Caldirola (M), Dany Mota (M), Mari (M)

Espulsioni: –