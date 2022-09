Empoli-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Rebic convocato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e l’Empoli allenato da Paolo Zanetti.

Come primo punto in agenda, l’allenatore rossonero parla dello stato di salute dei calciatori in via di guarigione, dai vari acciacchi fisici: “Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta meglio, ma non sarà ancora convocato. Gli altri tutti disponibili, a parte gli infortunati che tutti conoscono”

Secondo Pioli non deve esistere la scusa degli assenti. Il Milan deve scendere in campo dando tutto, con i calciatori attualmente a disposizione, senza cercare nessun tipo di alibi.

L’ex tecnico di Lazio e Inter presta molta attenzione all’Empoli guidato in panchina da Paolo Zanetti. La squadra toscana cercherà di limitare il gioco dei rossoneri e il Milan non dovrà farsi trovare impreparato. L’allenatore può avere le migliori idee in testa, ma alla fine a risolvere le partite sono le giocate dei calciatori.

Il Milan ha voglia di ripartire, ma in questo inizio di stagione ha subito troppi gol. Pioli chiede attenzione e concentrazione. Bisognerà concedere meno occasioni possibili agli avversari, ma cercando allo stesso tempo di concretizzare di più le occasioni da rete. La lucidità e l’attenzione saranno importanti.

Empoli-Milan, 8° Giornata di Serie A

Il tecnico rossonero non pensa minimamente al Chelsea e domani schiererà in campo la formazione migliore.

L’allenatore rossonero ripone grande fiducia in Ballo Tourè: “Ho grande fiducia in lui. Chiaramente si gioca con il posto con un grande giocatore, ma se è qui è perché ho fiducia in lui” ed esalta Pobega: “Sta facendo molto bene, è meno palleggiatore e più incursore rispetto agli altri centrocampisti. E’ un giocatore in crescita, è importante per noi”.

Pioli inoltre aggiunge che domani il ruolo dietro la punta sarà occupato da un trequartista puro, in modo da poter sfruttare meglio le caratteristiche dei calciatori a disposizione nella rosa. L’allenatore del Milan i fida ed esalta i suoi fedelissimi come Krunic, Bennacer e Giroud, ma stimola anche De Ketelaere: “Mi aspetto tutto quello che ha fatto contro il Napoli, è stato molto presente in fase offensiva. Sta crescendo”.

Anche i nuovi arrivati Adli e Vranckx sono importanti risorse a disposizione e sono pronti per giocare. Il tecnico rossonero aggiunge, inoltre, di averli seguiti molto da vicino in questa sosta delle nazionali.